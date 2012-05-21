''Doğalgaz Tüketimi 50 Milyar Metreküpe Ulaşacak''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Stratejik, Teknik, Ekonomik Araştırmalar Merkezi tarafından Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen ''1.Uluslararası Enerji Arenası''na katıldı.

Yıldız, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ve Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi Tabii Kaynaklar Bakanı Ashti Hawrami'nin de katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesindeki gelişim ve değişimi yakından izlediğini, ülke olarak yaşanan değişim ve gelişime kayıtsız kalınmadığını söyledi.

Türkiye için Irak'ın kuzeyinin bölgeye açılan önemli bir kapı olmasının yanında Irak için de Türkiye'nin batıyla buluşmasını sağlayan önemli ülke olduğuna dikkati çeken Yıldız, Türkiye'nin tavrının Irak'ın toprak bütünlüğünün korunarak, federal ve demokratik gelişimini sürdürmesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim arasında ticari ilişkilerin her geçen gün artığını anımsatan Bakan Yıldız, şöyle konuştu:

''Ekonomisi her geçen gün büyüyen Türkiye, bölgesiyle ticaretini de artırmak niyetindedir. Bu doğrultuda Irak'ın kuzeyine Türk firmaları tarafından önemli yatırımlar yapıldı. Türkiye gibi büyüyen ekonominin geri kalmış bir enerji sektörünün olması mümkün değil. Büyümemize paralel gelecek gerek doğalgaz gerekse de petroldeki arz güvenliğini sağlamak istiyoruz. Son iki yıl için sadece doğalgaz tüketiminin yüzde 25 civarında artması bunun 10 milyara karşılık gelmesi dikkat çekici. Bu yıl 48 ila 50 milyar metreküp doğalgaz kullanımı bekleniyor. Bu ihtiyacın karşılanmasında yanı başımızdaki Irak'ın önümüzdeki süreçte katkısı çok fazla olacaktır.''

Bakan Yıldız, Türkiye'nin hemen batısındaki yüzde 65'lik tüketim noktası ile doğusu ve güneyindeki yüzde 70'in üzerindeki üretim noktaları arasında bir ağ oluşturduğunu ifade ederek, Türkiye'nin coğrafyasından kaynaklanan avantajları iyi kullandığını ve kullanmaya da devam edeceğini söyledi.

''Kolombiya ve Venezüella'da petrol arayan Türkiye'nin yanı başında 100 kilometrelik 200 kilometrelik bir hinterland içinde kamu ve özel sektör olarak kayıtsız kalmamız düşünülemez'' diyen Yıldız, TPAO'nun aldığı ihalenin ve yaptığı servis anlaşmalarının bunun en önemli kanıtı olduğunu söyledi.





Son Güncelleme: 21.05.2012 01:42