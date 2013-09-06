ANKARA - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlar Kurulunda gelecek hafta ele alınması beklenen düzenlemede, doğalgaz piyasasında son kaynak tedarikçisi, organize doğalgaz toptan satış piyasaları, uluslararası enterkoneksiyon, lisans sahibi şirketlerde yazılı sözleşme zorunluluğu, dengeleme ve uzlaştırma piyasası, LNG terminal işletmeciliği, serbest tüketici, yaptırımlar, tarife, arz güvenliği, depolama yükümlülüğü, BOTAŞ'ın faaliyet ayrıştırması ile üçe bölünmesi, BOTAŞ'ın alım ve satım kontratları, İGDAŞ'ın özelleştirme modeli, LNG yatırımlarının teşvik edilmesi gibi birçok konu yer alıyor.

Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle mevsimsel olarak ortaya çıkan arz-talep uyumsuzluğunu gidermek için LNG terminal işletmeciliğinin düzenlendiği çalışmada, bu işletmecilik teşvik edilerek tarifeleri serbest bırakılıyor.

Düzenlemede ayrıca İGDAŞ'ın özelleştirilmesi talebi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özelleştirme konusunda ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yetkilendiriliyor. Ayrıca 10 yıllık süre için İGDAŞ'a ABD doları cinsinden yeni tarife düzenleniyor.

"(BOTAŞ) Şeffaf bir hesap ayrıştırması yeterli"

Konuya ilişkin bilgi veren Enerji Yatırım Uzmanı Cengiz Güneş, piyasa düzenlemelerinin fiili durumları kavraması ve fiili durumların gerisinde kalmamasının esas olduğunu vurguladı. Düzenlemelerin doğalgaz piyasasının rekabetçi bir şekilde işlemesi açısından önemli olduğunun altını çizen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasaya yönelik olarak BOTAŞ payının sınırlandırılması, dengeleme piyasasının açılması ve bu piyasa işlemlerine paralel olarak türev ürünlerin gündeme gelmesi, piyasanın ihtiyaç duyduğu konular, özellikle ithal edilen gazın yarısından fazlasının elektrik üretiminde kullanılması nedeniyle elektrik piyasası ve gaz piyasasının risklerin yönetilmesi açısından birbirini tamamlayıcı düzenlemeler içermesi beklenir. Bu açıdan gaz piyasasının EPİAŞ'a eklemlenmesi önemli. Çünkü gaz piyasası çalışmadan elektrik piyasasının çalışması zor."