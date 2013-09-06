Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Doğalgaz piyasasında "köklü değişiklik" hazırlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını tamamladığı Doğalgaz Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, Bakanlar Kurulunun onayı için Başbakanlığa gönderildi.

Doğalgaz piyasasında "köklü değişiklik" hazırlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını tamamladığı Doğalgaz Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, Bakanlar Kurulunun onayı için Başbakanlığa gönderildi.

06 Eylül 2013 Cuma 15:20
1447 Okunma
Doğalgaz piyasasında

ANKARA - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlar Kurulunda gelecek hafta ele alınması beklenen düzenlemede, doğalgaz piyasasında son kaynak tedarikçisi, organize doğalgaz toptan satış piyasaları, uluslararası enterkoneksiyon, lisans sahibi şirketlerde yazılı sözleşme zorunluluğu, dengeleme ve uzlaştırma piyasası, LNG terminal işletmeciliği, serbest tüketici, yaptırımlar, tarife, arz güvenliği, depolama yükümlülüğü, BOTAŞ'ın faaliyet ayrıştırması ile üçe bölünmesi, BOTAŞ'ın alım ve satım kontratları, İGDAŞ'ın özelleştirme modeli, LNG yatırımlarının teşvik edilmesi gibi birçok konu yer alıyor.

Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle mevsimsel olarak ortaya çıkan arz-talep uyumsuzluğunu gidermek için LNG terminal işletmeciliğinin düzenlendiği çalışmada, bu işletmecilik teşvik edilerek tarifeleri serbest bırakılıyor. 

Düzenlemede ayrıca İGDAŞ'ın özelleştirilmesi talebi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özelleştirme konusunda ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yetkilendiriliyor. Ayrıca 10 yıllık süre için İGDAŞ'a ABD doları cinsinden yeni tarife düzenleniyor.

"(BOTAŞ) Şeffaf bir hesap ayrıştırması yeterli"

Konuya ilişkin bilgi veren Enerji Yatırım Uzmanı Cengiz Güneş, piyasa düzenlemelerinin fiili durumları kavraması ve fiili durumların gerisinde kalmamasının esas olduğunu vurguladı. Düzenlemelerin doğalgaz piyasasının rekabetçi bir şekilde işlemesi açısından önemli olduğunun altını çizen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasaya yönelik olarak BOTAŞ payının sınırlandırılması, dengeleme piyasasının açılması ve bu piyasa işlemlerine paralel olarak türev ürünlerin gündeme gelmesi, piyasanın ihtiyaç duyduğu konular, özellikle ithal edilen gazın yarısından fazlasının elektrik üretiminde kullanılması nedeniyle elektrik piyasası ve gaz piyasasının risklerin yönetilmesi açısından birbirini tamamlayıcı düzenlemeler içermesi beklenir. Bu açıdan gaz piyasasının EPİAŞ'a eklemlenmesi önemli. Çünkü gaz piyasası çalışmadan elektrik piyasasının çalışması zor."

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 15:20
Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ