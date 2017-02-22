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"Dizi ve filmler Türkiye tanıtımının can simidi"

TESK Genel Başkanı Palandöken, filmlerin ve televizyon dizilerinin turizm ve ekonomiye sağladıkları katkının önemli boyutlara ulaştığını söyledi.

"Dizi ve filmler Türkiye tanıtımının can simidi"

TESK Genel Başkanı Palandöken, filmlerin ve televizyon dizilerinin turizm ve ekonomiye sağladıkları katkının önemli boyutlara ulaştığını söyledi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 10:29
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"Dizi ve filmler Türkiye tanıtımının can simidi"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, ABD, Çin, Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri de dahil 120 ülkeye dizi ve film ihraç ettiğini anımsatarak, Türkiye’nin 2023 yılında turist sayısını 50 milyona çıkarma hedefinde film ve dizilerin önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.

Dizi sektörünün hızla büyüdüğüne dikkati çeken Palandöken, ülkenin tanıtım stratejisinde film yapımcıları ile birlikte çalışılması ve ortak projeler uygulanması gerektiğini ifade etti.

Yapımcılara dizilerde, iç mekan görüntülerinin yanı sıra Türkiye'nin tarihi ve turistik güzelliklerini gösteren dış mekan görüntülerine de yer verme çağrısında bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Di̇zi̇ ve fi̇lmler Türki̇ye’ni̇n tanıtımının can si̇mi̇di̇di̇r. Filmlerin ve televizyon dizilerinin turizm ve ekonomi açısından sağladıkları kazanç çok büyük rakamlara ulaştı. Yapılan araştırmalara göre, Yüzüklerin Efendisi filminin Yeni Zelanda'ya katkısı 2 milyar dolar. Bu film sayesinde Yeni Zelanda'ya gelen ziyaretçi sayısı, yüzde 50'lik artışla 2,4 milyona ulaştı. Cesur Yürek filminin ardından İskoçya'daki Wallace Anıtı'nın ziyaretçi sayısı yüzde 300 arttı. Görevimiz Tehlike 2'nin ardından Sidney'deki milli parkların ziyaretinde yüzde 200 artış yaşandı. Bir başka araştırma Avrupalıların yüzde 80'inin, film ve dizilerde gördükleri bölgelere gitmeyi tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Truva adlı filmde, sadece heykelin Türkiye'den getirilmesiyle Çanakkale'ye gelen turist sayısında yüzde 73 artış sağlanmıştır. Dizilerin Türk turizmine olumlu etkisi 2002 yılında Asmalı Konak’ın yabancı ülkelerde gösterilmesiyle başladı. Dizi gösterime girince çekildiği bölge turist akınına uğradı."

Palandöken, Türkiye’nin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gösteren dizi ve filmlere, gişe gelirleri üzerinden belli oranda vergi indirimi uygulanabileceğine dikkati çekerek, "Bu sayede turist sayısı ve döviz girişi artar. Tarihi ve kültürel varlıklarımızın kıymetini ve bunların sağlayacağı fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TESKABDÇinLatin AmerikaAvrupaDizi Ve Filmler
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