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Diyadin'de 2 bin kişi iş sahibi olacak

Ağrı Valisi Işın, "Diyadin ilçesinde Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle doğrudan 2 bin kişi iş sahibi olacak." dedi.

Diyadin'de 2 bin kişi iş sahibi olacak

Ağrı Valisi Işın, "Diyadin ilçesinde Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle doğrudan 2 bin kişi iş sahibi olacak." dedi.

17 Mart 2017 Cuma 14:45
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Diyadin'de 2 bin kişi iş sahibi olacak

Ağrı Valisi Musa Işın, Diyadin ilçesindeki Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesiyle doğrudan 2 bin kişinin iş sahibi olacağını söyledi.

Işın, yaptığı açıklamada, bin 200 dönüm üzerinde inşa edilecek olan OSB'nin 3 yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

Havaların ısınmasıyla birlikte inşaat çalışmalarının başlayacağını ifade eden Vali Işın, "Serayla ilgili bütün formaliteler, resmi evraklar, imzalar hepsi tamamlandı, programa alındı. Önümüzdeki hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir ekip gelecek. Kamulaştırılacak yerler vardı, orayla ilgili kamulaştırmalar tamamlanacaktır." dedi.

Şu an 40 dönüm arazide domates üretildiğini ve çok başarılı sonuçlar alındığını anımsatan Musa Işın, şöyle konuştu:

"Tarım Bakanımıza, Kalkınma Bakanımıza ve Maliye Bakanımıza buradan teşekkür ediyorum. Çok büyük destek ve gayretleri oldu. Gerek finans açısından, gerek yer tedariki açısından, gerekse programa alma açısından bu 3 bakanlığımızın özel bir gayreti oldu. Ben bu 3 bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Artık proje ve çalışma aşamasına geldi. İnşallah oradaki kamulaştırmalar ve tahsislerin hepsi bitti, Allah nasip ederse bu sene bu işe başlayacağız."

"Aksama olmadan bu iş bitecek"

Vali Işın, Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle tüm sebze çeşitlerinin üretileceğini dile getirdi.

OSB'nin tamamlanmasıyla bölge ekonomisinin canlanacağını vurgulayan Işın, şunları kaydetti:

"Ben bunun sadece Ağrı'ya değil, bölgeye büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ağrı'nın ve bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Burada 2 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Dolaylı olarak da burada sosyal tesisler kurulacak, tırlar çalışacak. Günde 20-25 tır çalışacak. Ulaştırma sektöründe bir istihdam sağlanacak. İnsanlar iş ve aş sahibi olacaklar. Dolayısıyla doğrudan dolaylı ben zannediyorum ki seradan 4 bin kişi ekmek yiyecek. İnşallah hiçbir aksama olmadan bin 200 dönüm üzerindeki bu alan bitecek. Tümü 3 yıl olarak planlanmış. Ama ümit ediyorum ki çalışmalarımızla bu 3 yılı daha aşağı çekeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Musa IşınDiyadinOsb
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