Dinçer: ''Kendimizi, İstanbul'u sürdürülebilir bir kent yapmaya adadık''

İSTANBUL - Sabancı, IFF ve Akbank tarafından düzenlenen ''İstanbul'u Önemli Bir Finans Merkezi'ne Dönüştürmek'' konferansında yaptığı konuşmada, İstanbul'un çok önemli, çok zengin bir tarihe sahip olduğunu, yüzyıllar boyunca bir imparatorluğa başkentlik yaptığını belirterek, ''Küresel düzeyde önemli bir finans merkezi olma yolunda İstanbul'un dünyaya iki önemli mesajı vardır'' dedi.



Öncelikle İstanbul'un güveni temsil ettiğine, İstanbulluların, kendileri, ülkeleri ve bölgelerine ilişkin güven duyduklarını ifade eden Dinçer, küresel krizin ardından, piyasaların toparlanması ve güçlenmesi için güvenin ne denli önemli olduğunu gördüklerini söyledi.



Barışın refah ile mümkün olabileceği gerçeğinin de, İstanbul'un ikinci önemli mesajı olduğuna dikkati çeken Dinçer, ''Bizim de, İstanbul Finans Merkezi Projesi'nde yer alanlar ve destekleyenler olarak İstanbul'a önemli mesajlarımız var'' dedi.



Kendilerini İstanbul'un finans merkezine dönüştürülmesine ve İstanbul'u sürdürülebilir bir kent yapmaya adadıklarını belirten Dinçer, ''Kendimizi daha iyi eğitim, daha iyi sağlık ve daha iyi araştırma merkezlerine sahip olmaya adadık. Biz, İstanbul'un herkes için daha yeşil ve sağlıklı bir kent olmasını istiyoruz. Bu proje aslında herkesin ortak projesidir'' diye konuştu.



İstanbul'un finans merkezine dönüştürürken, iş yaşamıyla uyumlu bir kent olmasına da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dinçer, ''Kalifiye insanların İstanbul'da iş yapabilmelerini kolaylaştırmalıyız. Vergilendirmenin etkinliğine ve ekonomik maliyetine dikkat etmeliyiz. Basit vergilendirme ve muhasebeleştirme sistemlerini hedeflemeliyiz ve sistemin öngörülebilirliğinden emin olmalıyız'' dedi.



Dinçer, İstanbul'u bir uluslararası finans merkezine dönüştürmenin herkesin paylaştığı bir hedef olması gerektiğini sözlerine ekledi.



Babacan, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) düzenlediği, ''İstanbul'u önemli Bir Finans Merkezi'ne Dönüştürmek'' konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki gelir dağılımında da önemli gelişmeler olduğunu söyledi.



Gelişmekte olan pek çok ülkede gelir dağılımının giderek negatif etkilendiğini, pek çok gelişmiş ülkede de gelir dağılımında durumun kötüleştiğini dile getiren Babacan, OECD'nin yayınladığı raporda Türkiye'nin istisnai örnek olarak gösterildiğini kaydetti.



Babacan, gelir dağılımındaki gelişim oranının oldukça yüksek olduğunu, yoksulluğa karşı mücadelelerinin bunda etkili olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



''Şu anda Türkiye'de kişi başına günlük bir dolar seviyesinde yaşayan hiç kimse yok. Dünya nüfusunun yüzde 22'si bu eşiğin altında. Çin'de Hindistan'da Meksika'da Brezilya'da gelişmekte olan pek çok ülkede milyonlarca insan günde kişi başına bir dolarlık gelir seviyesinin altında yaşıyorlar. Nüfusun yüzde 0,2'si kişi başına günlük 2 dolar gelir elde ediyor. Günlük 4 dolar ve daha az geliri olanlar nüfusun yüzde 30'unu teşkil ediyordu 2002'de. 2010 itibariyle yüzde 3,6'ya indi. Bu ne anlama geliyor? Orta sınıfın gittikçe büyüdüğünü gösteriyor bu bize. Türkiye'de orta sınıf sadece nüfus açısından artmıyor, aynı zamanda bu sınıftakilerin geliri de artıyor. Bu da Türkiye'yi bir iç piyasa haline getiriyor. İç tüketim oranlarının artması bunun göstergesi. Tabii güven faktörü de var. İnsanlar ülkenin ve kendi gelecekleriyle ilgili çok olumlu düşünceler içindeler ve güven duydukları için de daha fazla harcıyorlar. İş dünyası için makro ekonomik denge açısından da önemli.''



Başbakan Yardımcısı Babacan, bir takım endişeler bulunduğunu, kendi endişelerinin diğer Avrupa ülkelerinden görülenden oldukça farklı olduğunu söyledi.



-''Ekonomiyi yeniden dengeye oturtmaya çalışıyoruz''-



Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Biz bir takım tedbirler aldık. İç talebi tatmin edebilmek için...Bankalar, tüketiciler oldukça olumlu düşünceler içindeler. Üreticiler de oldukça olumlu düşünceler içindeler. Herkes mutlu, büyüme var, yatırımlar var, iyi bir karlılık var ama tasarruflarımız yeterli seviyede değil. Tasarruflarımız bu büyümeyi, yatırım hamlesini destekleyecek seviyede değil. 2010 sonu itibariyle Merkez Bankası önemli tedbirler devreye soktu. Ve 2011 yılında Merkez Bankası oldukça sıkı para politikası tedbirleri aldı. Kredilendirme açısından yine önemli adımlar atıldı. 2012 yılında önce eskiye kıyasla yaklaşık yüzde 4'lük bir büyüme oranımız var. Bizim beklentimiz de bu yöndeydi ama yine de bize düşük gelmesine rağmen Avrupa içinde oldukça yüksek bir büyüme oranı. Ama bizim açımızdan önceki 3 yıla kıyasla daha düşük. Biz burada sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomiyi yeniden bir dengeye oturtmaya çalışıyoruz şu anda. Halihazırda oluyor da. Kredilendirme hacmi daha hızlı şekilde büyümeye başladı. İhracatımız artmaya devam ediyor. İç talep de orta seviyede. Geçen sene pik yapan açıklarımız şu anda kademeli olarak azalmaya başladı. Çünkü şu anda oturması ve çözülmesi biraz daha zaman alacak bir takım hususlar var.''



-''Sıkı mali politikamız her koşulda devam edecek''-



Babacan, Türkiye'de gelecekte neler beklemeleri gerektiği konusunda da, makro ekonomik konuların istikrar açısından önemli olduğunu söyledi.



Babacan, ''Bizim sıkı mali politikamız her koşulda olumlu senaryoda da olumsuz senaryoda da devam edecek. Merkez Bankası'nın para politikası şu anda oldukça iyi şekilde yürütülüyor ve yönetiliyor. Devam edecek. Tabii ki öngörülemeyen zamanlarda öngörülmeyen tedbirler yürürlüğe konulabilir, ama bu uygulamalar devam edecek'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ekonomik büyüme için güvenin önemine işaret ederek, ''Bütün konuların temelinde olan şey güven. Eğer güven varsa ülke içinde, tüketicinin, üreticilerin güveni varsa, mali sektör kendisine ve ortama güven duyuyorsa işler kolaylaşıyor. Ama insanların şüpheleri, çekinceleri varsa, gelecekte ne olabileceği konusunda belli şeylere güvenemiyorlarsa siz ne yaparsanız yapın ekonomik büyümeyi sağlamak çok çok zor'' dedi.



Babacan, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) düzenlediği, ''İstanbul'u önemli Bir Finans Merkezi'ne Dönüştürmek'' konferansında yaptığı konuşmada, toplantıda sadece İstanbul'un geleceğini konuşmayacaklarını, İstanbul'un önemli bir merkez olarak öne çıktığı dünyanın bu bölgesini konuşacaklarını belirtti.



İstanbul'un tarih boyunca hep bir başkent olduğunu, kültürel, ticari başkent olmanın yanında, hukuk açısından başkent misyonu üstlendiğini ifade eden Babacan, İstanbul'un çok geniş kapsamlı bir coğrafya için önemli bir merkez halini aldığını ve son 2 bin yılda da hep bir metropol olduğunu söyledi.



Babacan, İstanbul ve Türkiye'nin mevcut bir ivmeye sahip olduğunu, bu ivmenin hızlandığını, genç, dinamik ve eğitimi giderek artan, iyileşen bir nüfus olduğunu, ekonomik bir dinamizm olduğunu, Türkiye ve İstanbul'un canlı bir ekonomi olarak büyük gücü ve potansiyeli bulunduğunu kaydetti.



Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Babacan, bölgesel güç olmak, gerçek küresel aktör olmanın İstanbul için genel anlamda kullanılan ifadeler olduğunu, çok sayıda çok uluslu şirket ve uluslararası kuruluşun İstanbul'u bölgesel merkez olarak seçmeye başladığını söyledi.



THY'nin yolcu sayısı bakımından şu anda Avrupa'nın 3. büyük hava yolu olduğunu, 90'dan fazla destinasyona, Afrika'da 19 noktaya uçuşları bulunduğunu, bunun da İstanbul'un sadece Türkiye'nin ticari, finans başkenti olarak değil, aynı zamanda önemli bir bölgesel ve küresel merkez olarak ön plana çıkışını anlattığını dile getiren Babacan, bunun nasıl olduğunu yaşanan dönüşüm süreci ile anlattı.



-''Türkiye önemli dönüşüm sürecinden geçti''-



Babacan, Türkiye'nin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, çok ciddi bir siyasi dönüşüm sürecinde olduklarını, Türkiye'deki demokratik sistemin eskiye kıyasla çok daha ileri düzeyde olduğunu, demokrasinin gücünün halkın iradesi ve isteklerine dayalı olarak ilerlediğini, uzun vadeli istikrar açısından bunun son derece önemli olduğunu söyledi.



Hükümetin siyasi iradesinin de önemli olduğunu, gerekenleri, ihtiyaç duyulanları ihtiyaç duyulduğu anda gerçekleştirebilmesi açısından önem taşıdığını ifade eden Babacan, temel haklar ve özgürlükler temelinde yapılan, hukukun üstünlüğünü temin etmek, desteklemek ve güçlendirmek için yapılan çalışmaların da önemli olduğunu anlattı.



Babacan, şu anda Türkiye'de herkesin serbestçe düşüncelerini ifade ettiği yer olduğunu, artık yasak kelimeler ve konuşulması yasak konular bulunmadığını, bunların ortak bir anlayış oluşturabilmek için ve ülkenin ilerlemesini sağlamak için son derece önemli olduğunu vurguladı.



Şu anda ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yayın yapan 400'den fazla televizyon kanalı, 1100 radyo kanalı bulunduğunu dile getiren Babacan, ekonominin de çok önemli dönüşüm ve değişim sürecinden geçtiğini ve halen de geçmeye devam ettiğini söyledi.



-''Reformlar açısından yapacak çok şey var''-



Babacan, mali uyum sürecinin bunun göstergesi olduğunu, bütçe açığını büyük ölçüde azaltmaya yönelik girişimlerde bulunduklarını, kamu borçlarını önemli ölçüde azalttıklarını, çok önemli ve zamanında reformlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Başbakan Yardımcısı Ali babacan, ''Her şeyi bitirdik, bizim yaptıklarımız bu kadar. Bizden bir şey beklemeyin demiyoruz. Pek çok şey gerçekleştirdik ama reformlar açısından yapılacak daha çok şey var. Ama krizden önce yaptığımız reformların, Türkiye'yi kriz döneminde koruduğunu söyleyebiliriz'' dedi.



Krizle ilgili iki temel gerekçe olduğunu, birinin bankacılık sistemi, birinin de kamu maliyesi olduğunu dile getiren Babacan, bankacılık ve kamu maliyesinin aynı zamanda birer güç kaynağı olduğunu, bu nedenle krizlerin Türkiye üzerindeki etkisinin son dönemde kısıtlı kaldığını söyledi.



Babacan, 2009'da GSYH'daki artışın negatif olduğunu, ama 3 çeyreğin ardından geri dönüşün çok güçlü olduğunu ve kriz esnasında yapılanların da son derece önemli olduğunu vurguladı.



-''Güven varsa işler kolaylaşıyor''-



Avrupa'da pek çok ülke 2009'da yeni mali programlar ortaya çıkarırken, kendilerinin de yeni bir program ortaya koyduklarını ve mali politikalarda öngörülebilirlikle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Babacan, şunları söyledi:



''Mali açıdan bizim yaptıklarımız, Avrupa'da pek çok hükümetin buna İrlanda, İspanya, Yunanistan dahil vergilerini azaltmaya yönelik çabalarının olduğu bir döneme denk geldi. Bu ülkelerde, kamu borçlarının az olduğu ülkelerde iyi planlanmışsa bu programlar başarılı olabiliyor, yeterince iyi şekilde duyurulabilmişse başarılı oluyor. Ama kamu borçlarının ciddi endişe olduğu ülkelerde bu programların tam olarak başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bütün konuların temelinde olan şey güven. Eğer güven varsa ülke içinde, tüketicinin, üreticilerin güveni varsa, mali sektör kendisine ve ortama güven duyuyorsa işler kolaylaşıyor. Ama insanların şüpheleri, çekinceleri varsa, gelecekte ne olabileceği konusunda belli şeylere güvenemiyorlarsa siz ne yaparsanız yapın ekonomik büyümeyi sağlamak çok çok zor. Ne kadar para basarsanız basın, devlet ve hükümet olarak ne kadar harcama yaparsanız yapın insanlar korkuyorsa harcama yapmazlar. Bankalar korkarsa ve güven duymazlarla çalışmalarını sağlıklı şekilde gerçekleştiremezler. Yatırımcılar yatırım yapmazlar. Banka hesaplarında ne kadar likidite olursa olsun, ne kadar güvende olurlarsa olsunlar o tekerlekler o çarklar dönmez. İşte bu yüzden biz Türkiye'de mali konsolidasyonu en temel politikamız olarak benimsedik.''



-''Bütçe açıklarında 3 yılda hedeflerin de ötesine geçtik''-



Babacan, bu politikaların doğru olup olmadığına ilişkin tartışmalar olduğunu, parti ve hükümet içinde de bu konuların çok yoğun şekilde konuşulduğunu, ancak neticede herkesin ikna olduğunu ve finans sektörünün ve ticari dünyanın bu politikaları benimsediğini ve çok güçlü destek gördüğünü söyledi.



Çok sağlıklı ve güçlü şekilde 2009'dan beri bu politikayı uyguladıklarını belirten Babacan, ''3 yıldan beri bu programı uyguluyoruz ve 3 yıl içinde bütçe açısından hedeflerimizin de ötesine geçtik'' dedi.



Babacan, bütçe hedeflerine baktıklarında 2009 ile şu anda ulaştıklara hedeflere bakıldığında bütçe açığının hedeflenen noktadan daha düşük olduğunu söyledi.



Bankacılık sektörünün de krizden ciddi sorun yaşamadan geçtiğini, krizden önce yürürlüğe konulan kanunlar ile oluşturulan ciddi denetleme ve düzenleme çerçevesinin oldukça önemli katkı sağladığını anlatan Babacan, hükümetin göreve geldiği ilk günden itibaren bankacılık sektörünü desteklemeye çalıştıklarını, sermayeleşme oranının yüzde 8'den 15'e çıkarıldığını, mortgage'larda da yüzde 25'lik artış ve destek sağlandığını, tüketici kredilerinin sadece Türk Lirası olarak uygulandığını ve bu girişimlerin bankaları koruduğunu belirtti.



-''3,8 milyon yeni iş yaratıldı''-



Babacan, bankaların 1994 ve 2001'de yerel krizlerden geçtiğini, kriz yönetiminde oldukça tecrübeli ve deneyimli olduklarını, Avrupa'da sorunların bu kadar büyük boyutta yaşanmasının sebebinin de hükümet ve bankaların çok taze kriz deneyimine sahip olmamaları olduğunu söyledi.



Kriz yönetiminin deneyime dayandığını ifade eden Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Çok değerli bir deneyimdir daha önceki krizler... Bizim bankalarımızın bu açıdan deneyimi büyük önem taşıyor. Güçlü düzenleme ve denetleme yapısının olması, güçlü politikaların olması ve bankacılık sektöründe deneyimli aktörlerin olması bizim bankacılık sektörünün krizden sıkıntısız şekilde çıkmasını sağladı. Yardım paketleri gerçekleştirilmedi Türkiye'de. Mevduat garantimiz kriz süresi boyunca aynı kaldı hiç dokunmadık. Bu oldukça sıra dışı bir durum. Krizden önce kriz esnasında yaptıklarımız Avrupa'daki pek çok ülkeden farklıydı. Bu girişimlerimiz oldukça farklı sonuçlar da ortaya çıkardı. 2010 yılında Türkiye'de ekonomi yüzde 9,2, 2011'de yüzde 8,5 büyüdü. İstihdam yaratılması açısından güçlü durum ortaya çıktı. 2009'dan 2012'nin başlangıcına kadar 2,5 yılda 3,8 milyon yeni iş yaratıldı. Bunun içinde 1,5 milyon kadın istihdam edildi. Kadınların iş gücüne katılımı açısından önemli artış görüldü.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Avrupa'da yeniden bir mali konsolidasyonun konuşulduğuna dikkati çekerek, ''Bir yandan da çok ağır düzenlemeler var. Ağır düzenlemeler beklenen büyümeyi uzun bir süre öldürebilir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor'' dedi.



Babacan, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) düzenlediği, ''İstanbul'u Önemli bir Finans Merkezi'ne Dönüştürmek'' konferansında yaptığı konuşmada, G20 toplantılarına değinirken, bu toplantılarda küresel konuların konuşulduğunu, ülkeler arasında koordinasyon planı yapıldığını anlattı.



G20 toplantılarından sonra yayımlanan bildirgelere işaret eden Babacan, bu bildirgelerde 2002 yılından beri hep büyüyen risklerden ve dengesizliklerden bahsedildiğini, ancak kriz çıkana kadar hiçkimsenin tam anlamıyla harekete geçmediğini söyledi.



Avrupa'da bankacılık sektöründeki düzenlemelerin krize kadar çok iyi olmadığını belirten Babacan, zaten en büyük sorunlardan birinin bu olduğunu, kriz sonrasında yeni düzenlemeler yapıldığını anlattı.



Bankacılık sektöründeki düzenlemelerin biraz konjonktürel olması gerektiğinin altını çizen Babacan, krizden sonra birçok banka bilançosunda olağanüstü kötü sonuçların görüldüğünü, ardından da gittikçe daha katı düzenlemelerin ortaya çıktığını kaydetti.



-''Avro Bölgesi'ne kabul ederken üstü kapalı garanti veriyorsunuz''-



Ali Babacan, ''Bir yandan büyümek istiyorsunuz, bir yandan mali teşvik, likidite... Ama ondan sonra yine bankaları yeniden sıkmaya başlıyorsunuz. Avrupa'da yeniden bir mali konsolidasyon konuşuluyor. Bir yandan da çok ağır düzenlemeler var. Ağır düzenlemeler beklenen büyümeyi uzun bir süre öldürebilir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor'' dedi.



Krizin Avrupa'da acil şekilde ortak bir mali çerçeveye ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Birtakım programlar çıktı. 25 lider kabul etti. Şimdi bunun uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. İlk sorun Hollanda'da çıktı, hükümet dağıldı. Sonra Romanya'da... Geçen hafta farklı ülkelerde seçimler oldu. Şimdi de seçim öncesi söylemlerin politikalara dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini göreceğiz.



Avro bölgesindeki hiçbir ülke yalnız bırakılmamalı. Ülkeleri Avro Bölgesi'ne kabul ederken aslında üstü kapalı bir garanti veriyorsunuz. O ülkelere güvenmiyorsanız neden para birimini paylaşıyorsunuz? O ülkeler girdiğinde, bu onları yalnız bırakmayacağınız anlamına geliyor. Avro Bölgesi'ndeki dayanışma bugünlerde olağanüstü önem taşıyor. Bu, herhangi bir ülkeye arkasına yaslanıp sadece yardım almak lüksünü vermek anlamına gelmiyor. Her ülke üstüne düşeni yapmalı. Diğer taraftan Avro Bölgesi'nde güçlü bir dayanışma hissiyatı da bir gerekliliktir.''



-''Sadece para basmakla olmaz''-



Avrupa'da senenin başına kadar birtakım iyi uygulamalar yapıldığını, Avrupa Merkez Bankası'nın likidite sağladığını vurgulayan Babacan, ''Bu iyi, ama tabii ki sonsuza kadar gidemez. Ülkeler, merkez bankası likiditesine sonsuza dek bağlı kalamazlar. Hükümetlerin de artık fırsat penceresi var. Yapmaları gerekeni yapmaları gerekiyor. 'Sadece para basalım, likidite olsun, bu şekilde devam etsin.' Böyle olmaz. Bir noktada bu çok daha ciddi sorunlara yol açar'' yorumunu yaptı.



Yunanistan ve İtalya'ya değinen Babacan, İspanya'da risklerin yükselip düştüğünü, hükümetin burada hızlı hareket etmesi, mümkün olduğunca finansal yönetimini kontrol etmesi gerektiğini söyledi.



Başbakan Yardımcısı Babacan, Avrupa'da sorunların devam etmesi halinde pekçok Avrupa ülkesinde uzun vadede bir resesyon ve düşük büyüme oranlarının söz konusu olacağına dikkati çekerek, ''Bir Avrupa ülkesinin çökmesi, iflas etmesinin maliyeti o ülkeyi kurtarmaktan çok daha yüksek. O yüzden Avro Bölgesi'ndeki hiçbir ülke yalnız bırakılmamalı, çöküşüne izin verilmemeli, iflasına göz yumulmamalıdır. Mutlaka dayanışma önemli'' dedi.