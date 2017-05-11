Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95968
ALTIN
140.642
DOLAR
3.5800
STERLIN
4.6079
EURO
3.8889
Dikenden kürdan
Dikenden kürdan
Kediler için 'kasis' oldular
Kediler için 'kasis' oldular
e-Gameshow Fuarı kapılarını açtı
e-Gameshow Fuarı kapılarını açtı
AB’de sınır kontrolleri uzatıldı
AB’de sınır kontrolleri uzatıldı
Bu hafta 9 film vizyonda
Bu hafta 9 film vizyonda

Dikenden kürdan

Hatay'da yaşayan emekli mühendis, KOSGEB desteğiyle yaptırdığı özel bir makineyle köy sakinlerinden kilogramını 50 liraya satın aldığı dikenlerden ürettiği kürdanları pazarlıyor.

Dikenden kürdan

Hatay'da yaşayan emekli mühendis, KOSGEB desteğiyle yaptırdığı özel bir makineyle köy sakinlerinden kilogramını 50 liraya satın aldığı dikenlerden ürettiği kürdanları pazarlıyor.

11 Mayıs 2017 Perşembe 15:57
21 Okunma
Dikenden kürdan

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan emekli endüstri mühendisi Ahmet Çağlar, ağaçta yetişen "ziraat dikenleri"nden ürettiği kürdanları, Türkiye'nin farklı illerine satıyor.

İzmir'den 2003 yılında İskenderun'a demir çelik fabrikasında çalışmak üzere gelen emekli mühendis Çağlar, dolaştığı bir arazide gördüğü ağaçtaki dikenler ilgisini çekince toplayıp evine götürdü.

Eşinin de tavsiyesi üzerine dikenleri kürdan olarak kullanılabileceğini fark eden Çağlar, evinde bir süre kürdan olarak kullandığı dikeni ticari amaçlı değerlendirmek için KOSGEB desteğiyle özel bir makine yaptırıp işletme kurdu.

Çağlar, köylülerden kilogramını 50 liraya satın aldığı dikenleri makinede işleyerek Türkiye'nin farklı illerine pazarlamaya başladı.

Yaklaşık bir yıldır dikenden ürettiği kürdanları satan Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikenlerin "Acacia Sieberiana" türündeki bir ağaçta yetiştiğini söyledi.

Yaklaşık 6 yıl boyunca yaptığı gözlemler sonunda kürdan üretimine karar verdiğini vurgulayan Çağlar, "Çok basit bir fikirdi ama hayata geçmemiş olduğu için büyük ciro potansiyeli vardı. Bu dikene uygun makineyi yaptırmam gerekiyordu. Bunu da KOSGEB'den destek aldım. Dikeni de köy kesiminde çalışmayan vatandaşlara toplatıp kilosunu 50 liradan satın alarak üretime başladım." diye konuştu.

"Ağaç kesmeden kürdan üretiyorum"

Dikenleri önce kısa, orta ve uzun olarak boyutlarına göre ayırdığını, daha sonra diş etine batmayacak şekilde makinede işlemden geçirdiğini anlatan Çağlar, ardından dezenfekte edilip ürünlerin paketlendiğini belirtti.

Çağlar, kendisini en çok motive eden şeyin ağaç kesmeden kürdan üretmek olduğunu vurgulayarak, "Günde 15 bin adet ürettiğimiz kürdanların tanesini 8 kuruştan başta İstanbul ve İzmir'deki restoranlar olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine satıyorum. Şu an için küçük ölçekli olarak piyasada ve pazarda yer alıyoruz. Ürün hakkında olumsuz düşünene şu ana kadar hiç rastlamadım. Herkes çok beğeniyor. Yazın turistik bölgelerde turistlere de satmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu üretimin Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaygınlaşması halinde kırsal kesimdeki vatandaşlara ve ülke ekonomisine katkı sağlanabileceğini dile getiren Çağlar, "organik" diye tabir ettiği kürdanların üretiminde 8 kişinin çalıştığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDikenden KürdanKosgebEndüstri MühendisiZiraat Dikenleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Etteki 4 liralık KDV'yi kaldırın"
"Etteki 4 liralık KDV'yi kaldırın"
TÜRKONFED 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi Diyarbakır'da Yapılacak
TÜRKONFED 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi Diyarbakır'da Yapılacak
Otomobil üretiminde son 10 yılın rekoru
Otomobil üretiminde son 10 yılın rekoru
Altının gramı güne düşüşle başladı
Altının gramı güne düşüşle başladı
'Anneler Günü yerli çiçekçilere yarayacak'
'Anneler Günü yerli çiçekçilere yarayacak'
'Hoşgörü kenti'nde hedef 2 milyon turist
'Hoşgörü kenti'nde hedef 2 milyon turist

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ