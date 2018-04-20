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Dijital Liderler, Dijital Anadolu Kapsamında İzmirli KOBİ’lerle Buluşuyor!

Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası işbirliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi’nin ikinci durağı 25 Nisan’da İzmir olacak. İlki Antalya’da gerçekleşen ve toplam 5 ilde sürdürülecek olan toplantılar her ildeki KOBİ’leri dijitalleşmenin liderleri ile buluşturuyor. Dijital Anadolu Projesi İzmir toplantısında TÜRKONFED ve SEDEFED işbirliğiyle hazırlanan "Dijital Anadolu: Dönüşüm İçin Yeni  Dünya Kuralları ve Çözümler" başlıklı rapor KOBİ’lerle paylaşılacak.  

Dijital Liderler, Dijital Anadolu Kapsamında İzmirli KOBİ’lerle Buluşuyor!

Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası işbirliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi’nin ikinci durağı 25 Nisan’da İzmir olacak. İlki Antalya’da gerçekleşen ve toplam 5 ilde sürdürülecek olan toplantılar her ildeki KOBİ’leri dijitalleşmenin liderleri ile buluşturuyor. Dijital Anadolu Projesi İzmir toplantısında TÜRKONFED ve SEDEFED işbirliğiyle hazırlanan "Dijital Anadolu: Dönüşüm İçin Yeni  Dünya Kuralları ve Çözümler" başlıklı rapor KOBİ’lerle paylaşılacak.  

20 Nisan 2018 Cuma 11:49
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Dijital Liderler, Dijital Anadolu Kapsamında İzmirli KOBİ’lerle Buluşuyor!

İSTANBUL -  Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijitalleşmesi sürecine katkı sunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde atılması gereken adımları belirlemek amacıyla Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi’nin ikinci toplantısı İzmir’de gerçekleşecek. Toplantıda aynı zamanda TÜRKONFED ve SEDEFED tarafından hazırlanan "Dijital Anadolu: Dönüşüm İçin Yeni  Dünya Kuralları ve Çözümler" raporu da İzmirli KOBİ’lerle paylaşılacak. 

KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine yardımcı olmak ve dijitalleşmenin liderlerini Anadolu ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Dijital Anadolu Projesi’nin İzmir etkinliği açılış konuşmasını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Onursal Başkanı Sefa Targıt ve Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ve yapacak.

Açılışın ardından MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Kurumların Dönüşümü”;  Microsoft Ortadoğu Sorumlusu Mehmet Üner, “Bulut Bilişim” ; Fujitsu Kanal Satış Yöneticisi Aylin Cintimur  “Dijital Dönüşüm”; Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz deAlacak Riski Yönetiminde Yeni Dönem: Karekodlu Çekkonulu birer sunum yapacak.

İşNet İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Akgöz,  “E-Fatura-E-Arşiv-E-Muhasebe” ; Digital Partners CEO’su Tunç Günbey, “Dijital Pazarlama” ve Klemsan Yazılım Satış Yöneticisi Cihan Yükseldi,  ise “Dijital Enerji” başlıklı sunumlarıyla Dijital Anadolu İzmir Etkinliği’nde olacak.

E-Ticaret başlığıyla panel düzenlenecek

E-Ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel moderatörlüğünde gerçekleştirilecek E-Ticaret paneline,  İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Mehmet Bülent Kutacun ile Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli konuşmacı olarak katılacak.

Kocaeli, Bursa ve Adana ile devam edecek

Anadolu üreticisinin, teknolojik değişimin hızına ayak uydurabilmesi için adımlar atılmasını amaçlayan ve ilki Antalya’da gerçekleştirilen Dijital Anadolu projesi, İzmir’in ardından Kocaeli, Bursa ve Adana’da yapılacak etkinliklerle sürecek. Her il için, üretimde hâkim olunan sektörlerinden birine odaklanacak olan Dijital Anadolu etkinliklerinde aynı zamanda o ilde incelenecek sektöre ilişkin saha çalışmaları da gerçekleştirilecek. TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek’in koordinatörlüğünde Boğaziçi Counseling for Business (BCB) tarafından sahada; tarım, tekstil, otomotiv sektörlerindeki işletmelerle yürütülen çalışmalarla, il ve ilgili sektörün dijitalleşme süreci ölçümlenecek, değerlendirmesi yapılacak. Projeyle, sektörler bazında dijitalleşme için atılması gereken adımların ve yol haritasının ne olması gerektiğine ilişkin bir de rapor yayımlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirli KOBİlerDijital Liderler
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