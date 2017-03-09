Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88955
ALTIN
145.590
DOLAR
3.7597
STERLIN
4.5671
EURO
3.9701
Terör mağduru üreticiye müjde
Terör mağduru üreticiye müjde
"Kıbrıs meselesi milli bir dava"
"Kıbrıs meselesi milli bir dava"
Kidman'a Çanakkale'den davet
Kidman'a Çanakkale'den davet
Didim'de 'Rus turist' sevinci
Didim'de 'Rus turist' sevinci
Nowitzki NBA tarihine geçti
Nowitzki NBA tarihine geçti

Didim'de 'Rus turist' sevinci

Genelde İngiliz turistlerin tercih ettiği Didim'de, Rusya ve Ukrayna'dan da erken rezervasyonların olması turizmciyi sevindirdi.

Didim'de 'Rus turist' sevinci

Genelde İngiliz turistlerin tercih ettiği Didim'de, Rusya ve Ukrayna'dan da erken rezervasyonların olması turizmciyi sevindirdi.

09 Mart 2017 Perşembe 11:37
46 Okunma
Didim'de 'Rus turist' sevinci

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, Rus ve Ukraynalı turistlerden de yoğun olarak erken rezervasyonların gelmesi turizmciyi sevindirdi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Ercüment Alkaner, yaptığı açıklamada, geçen yıl terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle beklentilerinin altında bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen yeni sezona umutlu girdiklerini anlatan Alkaner, sezon hazırlıklarının başladığını ve bu yıl iyi beklentiler içerisinde olduklarını dile getirdi.

"Erken rezervasyonlarımız başladı"

Erken rezervasyon döneminde umutlu haberler aldıklarını aktaran Alkaner, şöyle konuştu:

"İnşallah iyi bir sezonla yolumuza devam edeceğiz. Erken rezervasyonlarımız başladı. Özellikle İngiliz pazarı bölgemizde olumlu gidiyor. Geçen seneyle aynı seviyede rezervasyon yoğunluğu var. Bunun daha da yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Bunun dışında diğer ülkelerden de rezervasyon yoğunluğu var. Rusya’daki krizin bitmesinin ardından Ukrayna’dan da rezervasyon alıyoruz. Genel olarak Antalya bölgesi bu konuda önde olmasına rağmen bu yıl Belarus, Rusya ve Ukrayna’dan rezervasyonlar almaya başladık. Bu da bizim için sevindirici bir durum."

İlçeyi tercih eden turistlerin daha çok ailece geldiğine dikkati çeken Alkaner, en kötü sezonda bile yabancı turistlerin yerli turistlerden daha fazla konaklama yaptığını bildirdi.

Alkaner, ilçede 5 yıldızlı otellerde yaklaşık 100 bin geceleme olduğunu belirterek "Ege Bölgesi'nin genelde Avrupa’ya hitap eden bir tarzı var. 1960’lı yıllardan beri Fransızlardan başlayan bir turizm hareketliliği var. Bunun arkasından Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere geldi. Ruslar burayı daha tam tanıyamadı. Aslında burayı tam anlamıyla görseler, bilseler özellikle aile kesimi tercih edecektir." diye konuştu.

"Türkiye'nin verdiği hizmeti Avrupa'da bulamadılar"

Türkiye'nin deniz turizmi olan ülkelere göre daha iyi hizmet anlayışında olduğunu vurgulayan Alkaner, geçen sene Türkiye’ye gelmeyen kesimin Avrupa’da burada verilen hizmeti bulamadığını ifade etti.

Özellikle yeme içme konusunda Türkiye'de verilen hizmetlerin başka ülkelerle kıyaslanamayacak derecede iyi olduğuna işaret eden Alkaner, gelecek sezon ilçede ağırlayacakları turistlerin memnuniyetini artırarak gelecek yıllarda farklı hedefler koyan bir merkez olmayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DidimRus Turist15 Temmuz Darbe GirişimiTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör mağduru üreticiye müjde
Terör mağduru üreticiye müjde
1,5 milyon emekli promosyonunu cebine koydu
1,5 milyon emekli promosyonunu cebine koydu
THY'den kadın yolculara 'Kadınlar Günü' sürprizi
THY'den kadın yolculara 'Kadınlar Günü' sürprizi
Doların düşüşü hızlandı
Doların düşüşü hızlandı
Altının gramı 146 liranın altına geriledi
Altının gramı 146 liranın altına geriledi
Borsa 91.000 puanı aştı
Borsa 91.000 puanı aştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ