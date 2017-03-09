Didim'de 'Rus turist' sevinci

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, Rus ve Ukraynalı turistlerden de yoğun olarak erken rezervasyonların gelmesi turizmciyi sevindirdi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Ercüment Alkaner, yaptığı açıklamada, geçen yıl terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle beklentilerinin altında bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen yeni sezona umutlu girdiklerini anlatan Alkaner, sezon hazırlıklarının başladığını ve bu yıl iyi beklentiler içerisinde olduklarını dile getirdi.

"Erken rezervasyonlarımız başladı"

Erken rezervasyon döneminde umutlu haberler aldıklarını aktaran Alkaner, şöyle konuştu:

"İnşallah iyi bir sezonla yolumuza devam edeceğiz. Erken rezervasyonlarımız başladı. Özellikle İngiliz pazarı bölgemizde olumlu gidiyor. Geçen seneyle aynı seviyede rezervasyon yoğunluğu var. Bunun daha da yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Bunun dışında diğer ülkelerden de rezervasyon yoğunluğu var. Rusya’daki krizin bitmesinin ardından Ukrayna’dan da rezervasyon alıyoruz. Genel olarak Antalya bölgesi bu konuda önde olmasına rağmen bu yıl Belarus, Rusya ve Ukrayna’dan rezervasyonlar almaya başladık. Bu da bizim için sevindirici bir durum."

İlçeyi tercih eden turistlerin daha çok ailece geldiğine dikkati çeken Alkaner, en kötü sezonda bile yabancı turistlerin yerli turistlerden daha fazla konaklama yaptığını bildirdi.

Alkaner, ilçede 5 yıldızlı otellerde yaklaşık 100 bin geceleme olduğunu belirterek "Ege Bölgesi'nin genelde Avrupa’ya hitap eden bir tarzı var. 1960’lı yıllardan beri Fransızlardan başlayan bir turizm hareketliliği var. Bunun arkasından Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere geldi. Ruslar burayı daha tam tanıyamadı. Aslında burayı tam anlamıyla görseler, bilseler özellikle aile kesimi tercih edecektir." diye konuştu.

"Türkiye'nin verdiği hizmeti Avrupa'da bulamadılar"

Türkiye'nin deniz turizmi olan ülkelere göre daha iyi hizmet anlayışında olduğunu vurgulayan Alkaner, geçen sene Türkiye’ye gelmeyen kesimin Avrupa’da burada verilen hizmeti bulamadığını ifade etti.

Özellikle yeme içme konusunda Türkiye'de verilen hizmetlerin başka ülkelerle kıyaslanamayacak derecede iyi olduğuna işaret eden Alkaner, gelecek sezon ilçede ağırlayacakları turistlerin memnuniyetini artırarak gelecek yıllarda farklı hedefler koyan bir merkez olmayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.