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DHMİ'nin hem geliri hem de karı arttı

Havayolu yolcu sayısı açısından geçen yılı rekorla kapatan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2017'de gelirini de karını da artırdı.

DHMİ'nin hem geliri hem de karı arttı

Havayolu yolcu sayısı açısından geçen yılı rekorla kapatan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2017'de gelirini de karını da artırdı.

24 Mart 2018 Cumartesi 11:37
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DHMİ'nin hem geliri hem de karı arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2018 yılı İşletme Bütçesi'nden derlediği bilgilere göre, kurum geçen yıl 4 milyar 536 milyon 73 bin lira hizmet satış geliri, 362 milyon 213 bin lira diğer faaliyetlerden olağan gelirler olmak üzere 4 milyar 898 milyon 286 bin lira gelir elde etti. Böylece kurumun gelirleri, 2016'ya göre yüzde 14,8 artış gösterdi.

Türk sivil havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla hizmetlerini yürüten DHMİ'nin 2017'de karı da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artarak 1 milyar 587 milyon 814 bin liraya çıktı.

DHMİ, havalimanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetleri, hava trafik kontrol hizmetleri, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, cihazların modernizasyonu, yeni havalimanlarının inşa edilip sektöre kazandırılması gibi amaçlarla 2017'de 797 milyon 96 bin lira yatırım harcaması yaptı.

Havayolu yolcu sayısında artış sürüyor

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yılın sonu itibarıyla iç hat yolcu trafiği yüzde 6,9 artışla 109 milyon 599 bin 161, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 artışla 83 milyon 432 bin 585 olurken, direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 910 bin 684, dış hatlarda yüzde 3,8 artışla 588 bin 435, toplamda ise yüzde 3,2 artışla 1 milyon 499 bin 119 olmuş, uçak trafiği üst geçişlerle 1 milyon 912 bin 216'ya ulaşmıştı.

Bu yılın ilk 2 ayında ise havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 27 milyon 817 bin 145 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Hava Meydanları İşletmesiDHMİ
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