Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88225
ALTIN
144.826
DOLAR
3.5846
STERLIN
4.4908
EURO
3.7911
FATİH Projesi için 58 ihale
FATİH Projesi için 58 ihale
Sertab Erener'den yeni proje
Sertab Erener'den yeni proje
IKBY Başkanı Barzani yarın Türkiye'ye geliyor
IKBY Başkanı Barzani yarın Türkiye'ye...
Leylekler için güvenli yuva
Leylekler için güvenli yuva
Sütte hijyen artacak
Sütte hijyen artacak

Devletten yatırımcıya danışmanlık desteği

Kalkınma Bakanı Elvan, "Yatırımcıya işin başında danışmanlık desteği vereceğiz ve bu desteğimiz üretim aşamasına kadar devam edecek." dedi.

Devletten yatırımcıya danışmanlık desteği

Kalkınma Bakanı Elvan, "Yatırımcıya işin başında danışmanlık desteği vereceğiz ve bu desteğimiz üretim aşamasına kadar devam edecek." dedi.

24 Şubat 2017 Cuma 17:15
29 Okunma
Devletten yatırımcıya danışmanlık desteği

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen "Cazibe Merkezleri İstişare Toplantısı"nda iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi.

Cazibe Merkezleri Programının genel koordinasyonunu bakanlığının yaptığını hatırlatan Elvan, başvuruların Yatırım Destek Ofisi ve Kalkınma Bankasına doğrudan yapılabileceğini anlattı.

"Yatırımcılarla birlikte karar vereceğiz"

Dün akşam itibariyle programa başvuran iş dünyası temsilcilerinin toplam proje tutarının 23 milyar lirayı geçtiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Yani 23 milyar liralık bir yatırımı yapmayı taahhüt ettiler. Erzincan için de 1,5 milyar liranın üzerinde bir başvuru var. Bu da önemli bir miktar. Yatırımcıya işin başında danışmanlık desteği vereceğiz ve bu desteğimiz üretim aşamasına kadar devam edecek. Biz yatırımcılarımızla oturacağız, konuşacağız ve bu işin nasıl, ne şekilde yapılacağına birlikte karar vereceğiz. İlk kez böyle bir modeli ortaya koyuyoruz."

AA

Son Güncelleme: 24.02.2017 17:21
Anahtar Kelimeler:
Cazibe Merkezleri İstişare ToplantısıKalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabancı Holding bu yıl 4,5 milyar lira yatırım yapacak
Sabancı Holding bu yıl 4,5 milyar lira yatırım yapacak
"Emeklilere promosyon için bankalarla tek protokol yapılacak"
"Emeklilere promosyon için bankalarla tek protokol yapılacak"
Sütte hijyen artacak
Sütte hijyen artacak
Gurbetçilere KDV istisnası konuttaki hareketliliği artıracak
Gurbetçilere KDV istisnası konuttaki hareketliliği artıracak
Ocakta konut satışları arttı
Ocakta konut satışları arttı
Dolar/TL 3,57'nin altında
Dolar/TL 3,57'nin altında
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ