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Devlet destekli yatırım heyecanı ön kayıtlara yansıdı

Devlet desteğiyle yatırımı öngören "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi" kapsamında 121 ön kayıt başvurusu yapıldı.

Devlet destekli yatırım heyecanı ön kayıtlara yansıdı

Devlet desteğiyle yatırımı öngören "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi" kapsamında 121 ön kayıt başvurusu yapıldı.

17 Şubat 2017 Cuma 14:19
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Devlet destekli yatırım heyecanı ön kayıtlara yansıdı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 2016-2020 döneminde 62 milyar liralık kamu yatırımı yapılmasını öngören, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi̇ Cazi̇be Merkezleri̇ Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi̇" ile terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla teröristlerden temizlenen il ve ilçelerde yatırımın artırılması, işsizlik sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Devlet desteğiyle yatırımı öngören program kapsamında 24 Ocak'ta başlayan ön kayıt başvuruları sürüyor.

27 Şubat'a kadar devam edecek başvurular için Şırnak'ta 29, Siirt'te 52, Mardin'de de 121 ön kayıt yapıldı.

Bölge genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da özlemle beklenen yatırımların hayata geçirilmesi umut edilirken, kentteki iş adamları da kendi yatırımlarının yanı sıra gelecek yatırımcılara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

'Yatırımları kendimiz başlatacağız'

Şırnaklı iş adamı Yusuf Som, "Yatırımcılarımızın artık dışarıda değil, kendi memleketinde yatırım yapma zamanı gelmiştir. Bu konuda elimizi taşın altına koymamız lazım. Yatırımları kendimiz başlatacağız. İnşallah yatırımcı dostlarımıza da ev sahipliği yapma imkanımız olur." dedi.

İş adamı Habip Aktan, makine ekipmanından, işletme sermayesine kadar teşvik programının birçok fırsatı barındırdığını belirterek, bu programın bölgenin canlanması adına büyük fırsat olduğunu aktardı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi Başkanı Cihan Birlik de operasyonlarla bölgenin temizlendiğini kaydetti.

"Terör örgütü PKK'nın bölgede esamesi okunmuyor. Bölgede terör örgütü PKK nefes alma hürriyetini kaybetmiştir. Bu saatten sonra teşviklerin daha iyi değerlendirilmesi, iş adamlarının bu bölgeye yatırım yapıp, fabrika kurması için elimizden geleni yapacağız." diyen Birlik, Şırnak, Mardin ve Siirt’teki yatırımcıların 3 ülkeye yakınlığı nedeniyle ciddi yatırım potansiyeline sahip olduğunu, iş adamlarının gönül rahatlığıyla devletin sağladığı fırsatı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da "Bu, bölgeye tanınan en büyük pozitif ayrımcılık paketidir. Şırnak'ta 29, Siirt'te 52, Mardin'de 121 ön kayıt başvurusu var. Son başvuru tarihi 27 Şubat'a kadar bu sayı katlanacaktır. Yatırımcılardan isteğimiz bu ön kayıtların resmi kayıtlara dönüşmesidir. Çünkü kayıtların bitmesine 10 gün gibi kısa bir süre var." dedi.

AA

Son Güncelleme: 17.02.2017 14:28
Anahtar Kelimeler:
İşsizlikBinali YıldırımDİKA
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