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Devler liginde 2 Türk şirket

Dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi kuruluşları listesine Aselsan'ın ardından bu yıl ilk kez TUSAŞ da girdi.

Devler liginde 2 Türk şirket

Dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi kuruluşları listesine Aselsan'ın ardından bu yıl ilk kez TUSAŞ da girdi.

22 Haziran 2012 Cuma 13:33
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Devler liginde 2 Türk şirket
Defense News dergisi tarafından yayınlanan listede Aselsan 4 basamak yükselerek 80. sıradan 76. sıraya yerleşirken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ de (TUSAŞ) 83. sırada yer aldı. 

Listeye (Defense News Top 100) göre 6 yıldır ilk 100 savunma sanayi şirketi içinde yer alan Aselsan, önceki yıl 86. sırada, geçen yıl 80. sırada yer almıştı. Son yıllarda geliştirdiği ürünler ve yurt dışına yaptığı ihracatlarla dünya şirketi olma yolunda hızla ilerleyen Aselsan, bu yıl 76. sıraya yükseldi.
Havacılık alanında geliştirdiği özgün çözümler ve F-16 savaş uçağı üretimiyle adını duyuran TUSAŞ da çok sayıda ABD, Rus ve Japon firmasını geride bırakarak bu yıl ilk kez listeye girdi. Uçak, uydu sistemleri ve insansız hava araçları gibi entegre havacılık ve uzay sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon ve üretim süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olan TUSAŞ, son yıllarda yapılan stratejik yatırımlar sayesinde küresel pazarda da saygınlığını artırdı. TUSAŞ, dünyanın en önemli savunma sanayi kuruluşlarının yer aldığı listede 83. sırada yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 05:34
Anahtar Kelimeler:
Devler Liginde 2 Türk şirket
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