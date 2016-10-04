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Deutsche Bank'tan Türkiye için olumlu açıklama

Deutsche Bank'tan, "Türkiye'nin dış zafiyetlerinin yönetilebilir olduğu belirtilerek, uluslararası piyasalara, "ülke ağırlığını artırın" önerisinde bulunuldu.

Deutsche Bank'tan Türkiye için olumlu açıklama

Deutsche Bank'tan, "Türkiye'nin dış zafiyetlerinin yönetilebilir olduğu belirtilerek, uluslararası piyasalara, "ülke ağırlığını artırın" önerisinde bulunuldu.

04 Ekim 2016 Salı 14:06
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Deutsche Bank'tan Türkiye için olumlu açıklama

 Deutsche Bank'ın, gelişen piyasalar için yayınladığı araştırma raporunda, Türk bankalarının tahvillerinin, gelişmekte olan ülkelerdeki tahvillere göre 40 baz puan değerli olduğu ifade edildi.

Türk tahvillerinin Brezilya ve Rusya’daki banka tahvillerine göre de 100-150 baz puan yüksek olduğu vurgulanan raporda, Türkiye'nin kredi zayıflıkları olarak, "geniş dış borç yükü" ve "devam eden cari işlemler açığı" gösterildi.

Dış kırılganlıkların Türkiye’ye zarar vermesinin “olanaksız” olduğu öngörüsüne yer verilen raporda, "Dış zaafiyetleri yönetilebilir durumdaki Türkiye’nin dış finansmanın esnek kalacağı, bankacılık sektörünün iyi durumda olduğu ve dirençli kalacağı ve büyümenin dış finansmanı destekleyeceği" vurgulandı.

AA

Son Güncelleme: 04.10.2016 14:08
Anahtar Kelimeler:
Deutsche BankBrezilyaRusyaTürk BankalarıKrediBankacılık Sektörü
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