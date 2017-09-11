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'Dengeli büyüme ekonominin sağlamlığını gösteriyor'

DEİK Başkanı Vardan, "İç ve dış talebin olumlu katkısıyla Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile dengeli büyümeye devam etmesi, ülke ekonomisinin sağlamlığını ve dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor" dedi.

'Dengeli büyüme ekonominin sağlamlığını gösteriyor'

DEİK Başkanı Vardan, "İç ve dış talebin olumlu katkısıyla Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile dengeli büyümeye devam etmesi, ülke ekonomisinin sağlamlığını ve dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor" dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:51
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'Dengeli büyüme ekonominin sağlamlığını gösteriyor'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile dengeli büyümeye devam etmesinin ülke ekonomisinin sağlamlığını ve dinamizmini gösterdiğini bildirdi.

Vardan, 2017 ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iç ve dış talebin olumlu katkısıyla Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile dengeli büyümeye devam etmesinin ülke ekonomisinin sağlamlığını ve dinamizmini sürdürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

İhracat ve yatırımların büyümeye katkısına işaret eden Vardan, "Bizi oldukça sevindiren gelişmeler var. Kaydedilen büyümenin yüzde 2,3'ünü ihracat oluşturuyor. Aynı zamanda yatırımlar uzun bir aradan sonra yeniden atağa geçti ve büyümeye yüzde 2,9 puanlık bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Vardan, "Yılın ilk yarısını yüzde 5 bandında bir büyümeyle geride bırakan ekonomimizin, üçüncü çeyrekte gelecek güçlü rakamlarla gerçek potansiyelini açığa çıkarmaya ve ileriye dönük olarak bizim için çok önemli olduğunu düşündüğümüz dengeli büyümeye devam edeceği kanaatindeyiz." yorumunu yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dış Ekonomik İlişkiler KuruluDEİKÖmer Cihad VardanIkinci çeyrek Büyüme Rakamları
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