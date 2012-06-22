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Değişiklik, TBMM Adalet Komisyo'nunda kabul edildi

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan TTK'da değişiklik yapan tasarı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Değişiklik, TBMM Adalet Komisyo'nunda kabul edildi

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan TTK'da değişiklik yapan tasarı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

22 Haziran 2012 Cuma 08:44
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Değişiklik, TBMM Adalet Komisyo'nunda kabul edildi

TBMM

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapan ''Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'' TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Tasarı, Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunların asgariye indirilebilmesini amaçlıyor. 
Tasarıda, tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılması, ticari mektuplarda ve defterlerdeki kayıt belgelerinde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezinin yazılması gibi düzenlemeler bulunuyor. İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olan şirketlerin söz konusu ticari bilgileri, bu siteden yayımlamasını zorunlu kılıyor. 
Tasarıda ayrıca, anonim şirketlerde pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarına ilişkin belli şartlar getiriliyor. 

Tasarıya göre, Tek başlarına ticaret yapan ancak ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapan kişiler, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak.
Ticaret unvanına, ''Türk'', ''Türkiye'', ''Cumhuriyet'' ve ''Milli'' kelimelerini Bakanlar Kurulu kararı olmadan koyan tacirler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak.
Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önceki açılmış davalara uygulanmayacak.
Bu davalar, açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerine tabi olacak.
Anonim veya başka bir şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıyla ya da vaadiyle halktan para toplanabilmesi için SPK'dan izin alınacak. SPK'dan izin almadan halktan para toplayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yönetim kurulu üyelerinin yakınları, şirkete nakit borçlanamayacak, bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremeyecek.
Bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasaklanıyor.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 00:45
Anahtar Kelimeler:
Türk Ticaret Kanunu
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