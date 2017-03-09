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Dedeman’dan Y kuşağına özel yeni otel konsepti: Smart by Dedeman

Dedeman ve Park Dedeman markaları ile hizmet veren Dedeman Grubu, Y kuşağının beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni bir otel markasına imza attı. Orta segment otellerden yüzde 25 daha avantajlı olacak olan Smart by Dedeman projesi ile yatırımcılar dünya trendlerine en uygun projeyle yatırımlarının dönüşünü daha hızlı alacak. Yeni otel konseptini öncelikle İstanbul olmak üzere Anadolu’nun hareketli şehirlerinde hayata geçirmek istediklerini söyleyen Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya; Smart by Dedeman markasıyla 2023’e kadar toplam 18 otel açmayı hedeflediklerini belirtti.

Dedeman’dan Y kuşağına özel yeni otel konsepti: Smart by Dedeman

Dedeman ve Park Dedeman markaları ile hizmet veren Dedeman Grubu, Y kuşağının beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni bir otel markasına imza attı. Orta segment otellerden yüzde 25 daha avantajlı olacak olan Smart by Dedeman projesi ile yatırımcılar dünya trendlerine en uygun projeyle yatırımlarının dönüşünü daha hızlı alacak. Yeni otel konseptini öncelikle İstanbul olmak üzere Anadolu’nun hareketli şehirlerinde hayata geçirmek istediklerini söyleyen Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya; Smart by Dedeman markasıyla 2023’e kadar toplam 18 otel açmayı hedeflediklerini belirtti.

09 Mart 2017 Perşembe 13:17
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Dedeman’dan Y kuşağına özel yeni otel konsepti: Smart by Dedeman

1966 yılından bu yana turizm otelcilik alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk uluslararası otel zincirinin sahibi Dedeman Grubu, “Y” kuşağının değişen beklenti ve isteklerini göz önünde bulundurarak tasarladığı üçüncü kuşak otel konsepti Smart by Dedeman projesini tanıttı. Smart by Dedeman; şehrin merkezi konumunda yüksek kalitede konaklamayı, yeniden tanımlanmış otelcilik deneyimi ile ekonomik fiyata sunacak.

Smart by Dedeman markasının Dedeman Grubu’na yeni bir ivme kazandıracağını söyleyen Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “1981 ve 2000 yılları arası doğan, Y kuşağı olarak bilinen genç yetişkinler otellerden beklentileri farklılaştı, fiyat performansı, hizmet hızı, kalitesi, teknolojik altyapısı, şehir ile iç içe olmasına, tasarımının özgünlüğüne önem verirken gerekli görmediği hizmetler için otellere para ödemek istemiyor. Biz de buradan yola çıkarak Dedeman Grubu’nun üçüncü kuşak oteli olacak Smart by Dedeman markasını oluşturduk. Yeni otel markamız; Y kuşağı gibi düşünen, onlar gibi görünen ve onlar gibi davranan ‘akıllı bir yaşam’ önerisi olacak’’ dedi. Son yıllarda özellikle 5 yıldızlı üst segment ve lüks otel arzının talebin çok üstünde artığına dikkat çeken Akçakaya, kaliteli konaklamayı uygun fiyata sunan ekonomi segmenti otel arzının ise talebin altında kaldığını, 5 yıldızlı otellerin bu talebi karşılamasının ise yatırımcı açısından karlı olmadığını belirtti. “Smart by Dedeman, piyasadaki bu talebi rakiplerine göre kalitesi, verimi ve tasarım konsepti ile farklılaşarak en iyi şekilde karşılayacağına inanıyoruz” dedi.

Hedef yurtiçinde ve yurtdışında büyümek
Yeni marka ile öncelikle Türkiye pazarında büyümeye gideceklerini anlatan Akçakaya; ‘‘Buna paralel olarak Türkiye’nin ticari ilişkilerinin yoğun olduğu ülkelerde büyümek istiyoruz. Dedeman ve Park Dedeman markaları ile marka bilinirliğimiz yüzde 80’lerde. Şu anda faal 16 tane otelimiz var. Bunların iki tanesi yurtdışında. Ayrıca Özbekistan ve Tokat’ta açılış sürecinde olan iki otelimiz var. Bu otellerimizi de 2017 ilk yarısında açmış ve otel sayımızı 18’e yükseltmiş olacağız. Yurtiçinde ve yurtdışında sürdürdüğümüz başarılı çalışmaları kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışımız ile üçüncü nesil otel konseptimize de taşımak istiyoruz’’ dedi.

Nitelikli hizmet, hızlı internet, son teknolojik alt yapı
Smart by Dedeman markası ile kurulacak otellerin oda sayıları 50 ile 140 arasında olacak. Konsept; nitelikli konaklama, nitelikli kompakt oda ve kahvaltı, hızlı internet, son teknolojik alt yapı şeklinde düzenlenecek. Smart by Dedeman Otelleri ile “affordable lifestyle” (erişebilir yaşam tarzı) sunacaklarını dile getiren Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş  İş Geliştirme Direktörü Bilge Turcan, “Bu markada hedef kitlemiz, giderek konaklama sektöründe payı artan ve genelde iş gereği seyahat eden Y kuşağı. Y kuşağı fiyat/kalite performansına bakarken iş seyahati ile eğlenceyi birleştiriyor. Smart by Dedeman konsepti, değişen yaşam alışkanlıklarına ve yükselen beklentilere kusursuzca ayak uyduracak. Akıllıca tasarlanmış 20 metrekarelik odalarda bulunan her şey kullanışa uygun ve Y kuşağının evlerinde de sahip olmak isteyecekleri şekilde tasarlandı. Prestij sever, rahatlık arayan, pazarlık seven, iş ve eğlence birleştirerek seyahat eden Y kuşağına, akılcı bir fiyat-konfor performansıyla tatmin edici bir konaklama deneyimi yaşatacağız. Smart by Dedeman her ne kadar Y kuşağı düşünülerek tasarlandı ise de tüm geleneksel Dedeman misafirlerinin de bu farklı konaklama deneyimini keyifle ve konforlu bir şekilde yaşamalarını istedik’’ dedi.

Yatırımın geri dönüşümü en hızlı proje
Smart by Dedeman projesinin sadece konaklayanlar için değil yatırımcılar için de avantajlı olduğunu dile getiren Turcan; ‘‘Yeni konsept otelimizin getiri gücünü şöyle açıklıyoruz; düşük maliyet, karlı otel ve akıllı konsept. Yatırım maliyeti orta segment otellere göre yüzde 40+, ekonomi segmentindeki rakiplerinden %10+ daha düşük. Ayrıca her yapıya uygulanabilir bir konsept olması da yatırımcı açısından maliyetleri düşüren, inşaat süresini kısaltan ve proje karlılığını artıran bir kriter.’’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DedemanY KuşağıSmart By DedemanOtel Konsepti
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