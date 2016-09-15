Davos Dünya İletişim Forumu Türkiye'de

İSTANBUL

Davos Dünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen Davos Dünya İletişim Forumu, bu yıl 3-4 Kasım tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Davos kentinde organize edilen Davos Dünya Ekonomi Forumu'nun bir uzantısı olarak son 5 yıldır düzenlenen Davos Dünya İletişim Forumu, bu yıl 3-4 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. "Krizler ve Şanslar: Ülke, Şirket ve Kişisel İtibar" ana temasıyla İÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen foruma dünyanın en iyi iletişim profesyonelleri katılacak.

Davos Dünya İletişim Forumu Türkiye Başkanı ve İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Vural, forumun Türkiye'de yapılacak ilk Davos organizasyonu olması açısından önemli olduğunu belirtti.

Forumla dünyanın en iyi iletişim profesyonellerini buluşturacaklarını anlatan Vural, "Her biri ülkelerinin en iyi iletişim profesyonelleri olarak kabul edilen konuşmacılarımız gelecek ve ülkemizden katılan değerli konuşmacılarımızla birlikte krizi, krizlerin yarattığı şansları, kişisel, kurumsal ve ülke düzeyinde itibarı tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Forumda, dünyanın en iyi iletişim uzmanları konuşacak

Açılış konuşmasını Hollywood'daki pek çok film stüdyosunun, sinema yıldızlarının ve popstarların iletişim danışmanlığını yürüten Allan Mayer'in yapacağı forum, Davos Dünya İletişim Forumu Kurucusu ve Başkanı Yanina Dubeykovskaya'nın konuşmasıyla başlayacak. Forumda yurt içi ve dışından konuşmacı olarak yer alan katılımcılar ise şöyle:

"Huffington Post'un kurucularından Sean Gardner, ABD'li gazeteci Rasha Goel, İsviçre Glion Yüksek Öğretim Enstitüsü Rektörü Jon-Hans Coetzer, İngiltere The Stable House kurucusu Richard Linning, Malezya Hükümeti stratejik iletişim danışmanı Nurul Shamsuri, uluslararası dijital ve sosyal iletişim danışmanı Gianni Catalfamo, Unilever Grubu'nun Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, İsrail, Rusya, Ukrayna ve Belarus Yönetim Kurulu Üyesi Irina Bakhtina, kamu diplomasisi iletişim uzmanı Ekaterina Lavrova, şehir markaları uzmanı Vasily Dubeykovskiy, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Ata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Invenura Holding CEO’su Burak Karapınar, IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozan, Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem, yazar ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Fatoş Karahasan, Gün +Partners Avukatlık Bürosu Kurucu Ortağı ve Yöneticisi Avukat Mehmet Gün, Kurumsal İletişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları İşletmeciliği Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Bersay İletişim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Arın Saydam."