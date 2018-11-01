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Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık." dedi.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık." dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:19
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Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık

ADANA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Pekcan, "Yine ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon lira oldu." diye konuştu.

"Ekim ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya. Hepsi de kaliteye odaklı, kaliteli malı ve rekabetçi fiyatı takdir eden ülkeler." diyen Pekcan, "İhracatçılarımızı kalitesi yönüyle de takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, "Yeni ekonomi programımız kapsamında ihracatımızın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz." dedi.

AA

Son Güncelleme: 01.11.2018 10:30
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanIhracat
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