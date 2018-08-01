"Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin en önemli özelliği hız olacak"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

Bilecik, PKK'nın tuzaklı saldırısı ile ilgili olarak, "Bizleri derinden üzmüştür. Tüm iş dünyası olarak saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşündüğünü kaydeden Bilecik, Bakan Albayrak ile toplantı ile ilgili olarak da "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.