"Cumhurbaşkanımızın 400 projesi bizi mutlu etti"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin yazılı açıklamasında, yazılımdan teknolojik yatırımlara ve ihtisas organize sanayi bölgelerine kadar toplam 400 projenin ülke ekonomisini daha da büyüteceğini vurguladı.

İzmirliler olarak kentte planlanan projeleri hayata geçirmek istediklerini açıklayan Özgener, "Bunların başında Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın açıkladığı projeler arasında Tarım OSB ve benzer ihtisas OSB'lerin kurulacak olması İzmirliler olarak doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Özgener, KOBİ'lerin e-ticareti artırması gerektiği konusunda daha önce açıklama yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çin ile her alanda işbirliğinin arttırılmasından tarım ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulacak olmasına, KOBİ'lerin e-ticarette daha etkin yer almasından sağlık turizminin geliştirilmesine kadar pek çok alanda İzmir iş dünyasının dile getirdiği konuları Cumhurbaşkanımızın 400 projesi içinde görmek bizi mutlu etti."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü de yaptığı yazılı açıklamayla, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük hedefleri kapsayan eylem planının iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Ülkü, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak ticari süreçlerde karşılaştığımız zorluklar noktasında ve işlerimizi daha ileri taşıyarak ülkemize yaptığımız katkıyı artırabilmek için zaman zaman ekonomi yönetimine birtakım öneriler sunuyoruz. Eylem planında bu önerilerimizin karşılık bulduğunu ve sorunların çözümü için gösterilen değerli çabayı görmek bizleri memnun etmenin yanı sıra çalışma azmimizi artırarak hedeflerimize daha büyük inançla odaklanmamızı sağlamaktadır. Yeni kabinenin belirlenen eylem planı çerçevesinde ülkemiz için verimli çalışmalar yürüteceğine inancımız tamdır."