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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde verdiği 4 ilçe doğalgaza kavuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Diyarbakır'ı ziyaretinde doğalgaz müjdesi verdiği Ergani, Bismil, Silvan ve Çermik ilçelerinde yeni yılda doğalgaz kullanılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde verdiği 4 ilçe doğalgaza kavuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Diyarbakır'ı ziyaretinde doğalgaz müjdesi verdiği Ergani, Bismil, Silvan ve Çermik ilçelerinde yeni yılda doğalgaz kullanılması planlanıyor.

14 Eylül 2018 Cuma 12:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde verdiği 4 ilçe doğalgaza kavuşuyor

Diyarbakır'da dört ilçe Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği doğalgaza kavuşuyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2006 yılında yaptığı Diyarbakır doğalgaz dağıtım ihalesini alan Diyargaz firmasının çalışmaları ile yaklaşık 10 yıl önce doğalgaza kavuşan kent merkezinin ardından 4 ilçenin daha bu konforla buluşması için süreç işliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Nisan 2017'de Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde doğalgaz müjdesi vermesi üzerine EPDK tarafından, Ergani, Silvan, Bismil ve Çermik ilçeleri doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alındı.

Dört ilçede eş zamanlı başlatılan altyapı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Söz konusu ilçelerin bazı mahallelerine ilk gazın yeni yılda verilmesi planlanıyor. Çalışmaları sevinçle takip eden vatandaşlar doğalgaz kullanımına başlamayı heyecanla bekliyor.

"Doğalgaz vatandaşımıza ulaşmış olacak"

Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalarla en kısa sürede doğalgaz konforunun vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Kamulaştırma kararıyla Ergani'nin Yenişehir bölgesine yakın zamanda doğalgaz verileceğini dile getiren Çoban, "Daha konforlu ve daha ucuz olan doğalgaz vatandaşımıza ulaşmış olacak. Vatandaşımız dört gözle bekliyor. İlçede ciddi anlamda memnuniyet var." dedi.

Ergani halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Çoban, "Kadınların hem temizlik hem ısınma hem de işgücü anlamında daha az yorulacağı bir durum ortaya çıkıyor. Kadınlar bu işten daha memnun." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız kışın yaz konforunu yaşayacak"

Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım AŞ Temsilcisi Şiar Özgür Dursun, söz konusu 4 bölgede doğalgaz hizmeti sunmak için çalışmaların devam belirterek, "Ergani'de kömürün etrafı kirletmesi nedeniyle akşam saatlerinde vatandaş sokağa çıktığında rahat nefes alamıyordu. Ergani'de vatandaşlarımız kışın yaz konforunu yaşayacak. Tüp maliyeti de düşecek. Vatandaşımız soba ve tüp derdinden de kurtulacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EpdkRecep Tayyip ErdoğanDiyargaz
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