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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fındık üreticilerine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fındık üreticilerine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız." dedi.

26 Ekim 2018 Cuma 15:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fındık üreticilerine müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi gündemimizde bir fındık meselesi var. Büyük önem taşıyor, ben de o bölgenin insanıyım." dedi.

Türkiye'nin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 ile 3 milyar dolar düzeyinde bir fındık ihracatının olduğunu bildiren Erdoğan, bunun için fındık üreticilerini desteklemeye bugüne kadar büyük önem verdiklerini, önem vermeye de devam ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde adil olacağız, başımızı iki elimizin arasına alacağız, bu malum muhalefetin yaklaşımlarına dikkat ederek değil vatanımızın, milletimizin, devletimizin geleceğine bakarak değerlendirmeleri yapmamız lazım." dedi.

"Fındık üreticisi kardeşime sesleniyorum"

Bugüne kadar fındık üreticilerine 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fındık üreticisi de dahil, sağ olsun milletvekili arkadaşlarımız da dahil, muhalafeti zaten söylemeye gerek yok, kimse bunun farkında değil. Sadece onlar hemen orada meydanda bir toplanalım, bağıralım, çağıralım, birilerine pankartları açalım, bununla beraber milleti aldatıp seçimlere giderken de bir şeyler yapalım, bunu düşünüyorlar." diye konuştu.

"Ben, aklıselimle hareket ettiğine inandığım milletime ve fındık üreticisi kardeşime sesleniyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine müdahale alımı yoluna gittik. Bu şekilde 10 ile 10,5 lira fiyatla 143 bin ton fındık alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla, kalite oldukça iyi gözüküyor. Fındık fiyatlarının yine düşmeye başlaması üzerine Toprak Mahsulleri Ofisini son anda dedik ki bir kez daha devreye sokalım. Çünkü alavereciler var. Onlar geliyor, benim fındık üreticisi kardeşimi köşeye sıkıştırıp, onların elinden mahsulünü alıyor.

Biz bunlara fırsat vermeden şimdi Toprak Mahsulleri Ofisimizle 1 Kasım 2018'den itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekeleme ödemesi yapıyoruz. Dolayısıyla üreticimizin eline fındığın her kilosu 16 veya 16,5 liraya geçmiş oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin stoklarından da 10 bin ton fındığı Fiskobirlik'e teminat karşılığı vererek, bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz. Böylece Fiskobirlik'in fındıkla ilgili görevlerini yerine getirebilmesine, çalışanlarına böyle bir imkan sağlamış oluyoruz."

Erdoğan, bu müjdeyi fındık üreticilerine, ihracatçılara ve ürünü kullanan tüm sektörlere ilk defa açıkladığını belirterek, bunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFındık üreticilerine MüjdeFındık üreticileri
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