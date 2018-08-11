Çukurova'da pamuk eski günlerine dönüyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, verilen devlet desteğiyle ekim alanında her yıl artış olan pamuğun rekoltesinin bu yıl 200 bin tonun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Çukurova'nın simgesi "beyaz altın" olarak bilinen pamukta yaşanan üretim düşüklüğünün, üreticilere verilen desteklerle önlenmesine yönelik çalışmalar meyvesini veriyor.

Adana'da 2011'den 2016'ya kadar ekim alanı ve üretimi yarı yarıya düşen pamuk, tekrar bölge çiftçisinin gözdesi haline getirilmeye çalışılıyor.

Geçen yıl 330 bin dekarda 180 bin ton civarı toplanan pamukta, ekim alanının 400 bin dönüme ulaşmasıyla bu yıl 200 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuğun ülke ve bölge için stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye ve Çukurova Bölgesi'nde pamuk üretiminde bir dönem ciddi düşüş yaşandığına dikkati çeken Bilgiç, "Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli" çerçevesinde verilen desteklerle son 2 yılda üretim alanında artış olduğunu belirtti.

Bilgiç, kentte bu yıl 400 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapıldığını vurgulayarak, "200 bin tonun üzerinde kütlü pamuk bekliyoruz. Bu geçen yıllara göre iyi bir artış ama yeterli değil. Bunu inşallah kademeli olarak arttıracağız.” dedi.

"Hedef ihtiyacın yüzde 75'ini üretmek"

Türkiye'de yılda yaklaşık 3,5 milyon ton kütlü pamuk tüketiminin olduğunu aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon ton kütlü pamuk üretiyorduk. Bu sene biraz daha artacak. Birkaç yıl önce pamuğun neredeyse yüzde 40'ını üretip yüzde 60'ını dışardan alır haldeydik ama bugün itibarıyla yüzde 55'ini üretiyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin ihtiyacı pamuğun yüzde 75'ini üretir hale gelebilmek. Yüzde 25 de lif uzunluğudur, kalite bakımından almak zorunda olacağımız pamuktur. Tamamen içeride ürettiğimiz ürün sayesinde ihracatımızı ona göre düzenleyeceğiz. Böylece ülkenin milli geliri dışarı gitmeyecek."