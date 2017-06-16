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Çukurova'da buğday bereketi

Çukurova yöresinde, yağışların ve hava koşullarının iyi gitmesiyle artan buğday rekoltesi üreticileri sevindirdi.

Çukurova'da buğday bereketi

Çukurova yöresinde, yağışların ve hava koşullarının iyi gitmesiyle artan buğday rekoltesi üreticileri sevindirdi.

16 Haziran 2017 Cuma 13:00
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Çukurova'da buğday bereketi

ADANA/OSMANİYE - Türkiye'de ilk buğday hasadının yapıldığı ve ülke üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Çukurova yöresinde, yağışların ve hava koşullarının iyi gitmesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Özellikle son aylardaki yağışlar buğdaya olumlu katkı sağlarken, toplam rekolteye ve dekar başına verimde de artış yaşandı.

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, AA muhabirine, bu yıl Çukurova'da buğday üretiminde en verimli sezonlardan birisinin yaşandığını söyledi.

Adana'da geçen yıl 1 milyon 750 bin dekarlık alana buğday ekildiğini anlatan Girmen, geçen sezon hava koşullarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu yıl buğday rekoltesinde hava koşullarının iyi gitmesi sonucu ciddi artışlar meydana geldiğini dile getiren Girmen, şöyle konuştu:

"Sadece rekolte anlamında değil kalite anlamında da bölgemizde iyi bir sezon geçiriyoruz. Buğday üretiminde Türkiye ortalaması 260 kilogram civarındadır ancak Adana'da bu ortalamanın çok üzerinde verimler elde ediliyor. Biz Türkiye'deki diğer bölgelerden ziyade buğdayda yüksek rekolte elde eden Almanya, Fransa gibi ülkelerle dekar başına yarışmaktayız. Bu sene de bu yarışımız devam ediyor. Dekar başına 900 kilograma kadar ürün alan üreticilerimiz var."

Türkiye'nin toplam buğday üretiminin 20 milyon ton civarında gerçekleştiğini, Adana olarak bu sezon 1 milyon tona yaklaşan rekolte beklediklerini dile getiren Girmen, "Geçen yıl hava şartlarından dolayı yaşanan bazı sorunlar olmuştu. Bölgede üretim çok düşüktü. Adana ortalaması 350 kilogramlardaydı ancak bu yıl ortalamanın iki katına yakın artacağını tahmin etmekteyiz. Geçen yıl toplam üretimimiz 620 bin tondu. Bu yıl ise rekoltenin 1 milyon tona yaklaşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam ise ilk ürün buğday hasatında sona gelindiğini belirterek, "Geçen yılın yağış ortalamasına baktığımızda ilk 5 ayda Osmaniye toplam 400 kilogram yağış almışken bu yıl bu rakam 553 kilogram olarak gerçekleşti. Tabi buna paralel olarak buğday veriminde de artış yaşandı. Bu yıl sulu arazilerde dekar başına 600-650 kilogram, kıraç arazilerde ise 400-450 hatta 500 kilograma varan ürün alındı." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇukurovaBuğdayBereket
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