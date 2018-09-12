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Çubuk turşusunda hedef 10 bin ton ihracat

Başkent Ankara'nın turşusuyla ünlü Çubuk ilçesinden bu yıl 10 bin ton turşu ihraç edilmesi hedefleniyor.

Çubuk turşusunda hedef 10 bin ton ihracat

Başkent Ankara'nın turşusuyla ünlü Çubuk ilçesinden bu yıl 10 bin ton turşu ihraç edilmesi hedefleniyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:26
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Çubuk turşusunda hedef 10 bin ton ihracat

Ankara'nın Çubuk ilçesinde üretilen turşulara yurt dışından da talep geliyor, bu yıl ilçenin turşu ihracatının 10 bin tona ulaşması amaçlanıyor.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, yaptığı açıklamada, bu yıl ilk defa kooperatif üyelerinin kendi adlarına ihracata başladıklarını söyledi.

Önceki yıllarda üreticilerden toptan alınan turşunun başka firmalar tarafından yurt dışına satıldığını belirten Işık, bu yıl ilçedeki firmaların ihracatı kendilerinin yaptığını ifade etti.

Tüm illere turşu gönderdiklerini, kapasitelerinin her yıl arttığını dile getiren Işık, yurt dışından gelen taleplerde de çok ciddi artış olduğunu bildirdi.

Ülkeye döviz girdisi sağladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Işık, şöyle devam etti:

"Yeni bağlantılarla Çubuk turşusunu dünyaya tanıtıp satmaya başladık. Daha önceden de yapılıyordu ama bu seneki kadar yüksek tonajda ihracat gerçekleşmemişti. Bu sene rekor kırıldı. İhracat yapmaya başladığımız ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Irak gibi 10 ülke var. En çok sattığımız ürünlerin başında salatalık turşusu geliyor. Bunun yanında karışık turşu, biber çeşitleri de talep görüyor. Hem havayolu hem karayolu hem de denizyoluyla Çubuk'tan ihracat potansiyeli yakalamaya başladık. Yurt dışına giden ürün döviz demektir. Bu kapsamda ülke ekonomisine katkımız olması bizi çok memnun ediyor. İnşallah yurt dışına bu sene içinde 10 bin ton turşu satışı hedefliyoruz."

Işık, siparişlerin ilk partilerinin gönderildiğini, diğer bölümünün ise 13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nden sonra gönderilmeye başlanacağını ifade etti.

Festivalde yaklaşık 6 bin 500 kilogram turşu ikram edilecek

Işık, hazırlıklarını tamamladıkları Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde davetlilere yaklaşık 6 bin 500 kilogram turşu ikram edeceklerini söyledi.

Herkesi festivale davet eden Işık, "Kooperatifimize kayıtlı 12 firma ile festival alanında yerimizi alacağız. Sadece turşucular olarak 5 bin kilogram ikramımız olacak. Belediyemizin de bin 500 kilogram turşu ikramı olacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankaranın Çubuk IlçesiÇubuk TurşusuTurşu Ihracatı
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