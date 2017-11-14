CRYPTTECH 2. Kamu Bilişim Zirvesi'nde

2. Kamu Bilişim Zirvesi, 150’den fazla kamu kurumundan daire başkanları, yöneticiler ile sektörün önemli temsilcileri arasında yer alan özel sektör kuruluşlarından toplamda 500’ün üzerinde bilişimciyi bir araya getirecek.

Bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanarak daha hızlı, daha güvenilir ve daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışan bilişimcilerin buluşma adresi olan zirveye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, UDHB Müsteşarı Hayri Suat Aka, T. C. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hüsamettin Gülhan, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da özel davetli olarak katılacaklar.

Sektörün önemli isimlerinin oturumlarda moderatör ve konuşmacı olacağı zirvede “Potansiyelini Bilişimle Keşfet” başlığı altında kamuda gerçekleştirilen bilişim projelerinin poster sunumları da sergilenecek. Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbi̇lgi̇n, yaptığı açıklamada, Antalya’da yapılacak zirvenin önemine işaret ederek organizasyonda 40'ın üzerinde başarılı kamu bilişim projesinin poster şeklinde sunulacağını belirtti. Dernek olarak yaptıkları tüm faaliyetlerde amaçlarının kamu bilişimcilerinin birbirleriyle iletişimini sağlamak, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve ortak akıl oluşturarak proaktif faaliyetlerde bulunmak olduğunu belirten Şıvka, zirvenin de bu amaca yönelik en önemli etkinliklerden biri olduğunu bildirdi.

CRYPTTECH, etkinlik sponsorları arasında yer alarak Siber Güvenlik alanındaki yerli yazılım ürünlerini, teknoloji ve hizmetlerini tanıtacağı etkinlikte, kamu sektörüne yönelik olarak gerçekleştirdiği büyük projelere dair deneyimlerini, kurumların altyapılarını ve hassas verilerini korumak için alması gereken önlemleri katılımcılarla paylaşacak.

16-19 Kasım tarihleri arasında Gloria Golf Resort Hotel- Antalya’da düzenlenecek bilişim alanındaki en önemli etkinliklerden biri olan 2. Kamu Bilişim Zirvesi’nde siz değerleri basin mensupları aramızdan görmekten mutluluk duyarız.