'Çöp gazı' elektriğe dönüştürülecek

Pınar Mahallesi Kırmızıyer mevkisinde bulunan düzenli çöp depolama sahası içerisinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kentin elektrik ihtiyacını "çöp"ten karşılayacaklarını dile getirdi.

Tesis ile yılda 19 milyon kilovat elektrik üreteceklerini anlatan Kesimoğlu, bin konutun tüm elektriğinin, 5 bin konutun ise aydınlatılmasının karşılanacağını aktardı.

Tesis ile Trakya'da bir ilke imza atacaklarını bildiren Kesimoğlu, "Bu projeye 2,5 yıl emek verdik ve büyük heyecan duyuyoruz. Dünyamızda ve ülkemizde yeni bir sektör olan biyogaz üretiminin kentimize kazandırılmasıyla ilgili çalışmaları heyecanla yürütüyoruz. Emeklerimizin, çabalarımızın sonucunda kentimize böyle bir tesis kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Projemizle çevreye sahip çıkmamızın yanı sıra ekonomik anlamda da belediyelerimiz gelir elde etmiş olacak." diye konuştu.