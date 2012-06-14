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Çöküşe izin verilmemeli

Başbakan Yardımcısı Babacan, ''Avro bölgesindeki hele hele AB üyesi hiçbir ülkenin çöküşüne izin verilmemeli''

Çöküşe izin verilmemeli

Başbakan Yardımcısı Babacan, ''Avro bölgesindeki hele hele AB üyesi hiçbir ülkenin çöküşüne izin verilmemeli''

14 Haziran 2012 Perşembe 16:31
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Çöküşe izin verilmemeli

BELGRAD 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ülkelerin çöküşlerinin arka arkaya başlaması durumunda çöküş maliyetlerinin kurtarma maliyetlerinden çok daha yüksek olacağını belirterek, ''Avro bölgesindeki hele hele AB üyesi hiçbir ülkenin çöküşüne izin verilmemeli'' dedi.
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği süreci toplantısına katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gelen Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babacan, avro bölgesindeki kriz ve İspanya bankalarında yaşanan soruna ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:
''Avrupa ile ilgili bizim baştan beri söylediğimiz bir konu var. Avro bölgesindeki hele hele AB üyesi hiçbir ülkenin çöküşüne izin verilmemeli. Aynı zamanda belli başlı hiçbir bankanın çöküşüne de izin verilmemeli. Bunun için ne gerekiyorsa her şey yapılmalı. Her türlü maliyete katlanılmalı. Yunanistan ile ilgili problemlerin bir türlü çözülememesi ekonomik sorunlar yaşayan diğer ülkelerdeki riskleri de artırdı. İspanya çok konuşuluyor, İtalya'daki teknokratlar hükümeti gerekenleri yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bunların hepsi piyasalar açısından endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yunanistan başta olmak üzere hiçbir ülkenin çöküşüne izin verilmemeli, gereken neyse yapılmalı, bununla ilgili her türlü maliyete katlanılmalı. Ülkelerin çöküşleri arka arkaya başlarsa çöküş maliyetleri, kurtarma maliyetlerinden çok daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla ümit ediyoruz ki aklı selim hakim gelir, doğru kararlar verilir.''

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 08:32
Anahtar Kelimeler:
Ali BabacanAkpBaşbakan Yardımcısı
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