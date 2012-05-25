Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Çok karamsar değilim

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Türkiye'de tasarruf oranlarındaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Çok karamsar değilim

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Türkiye'de tasarruf oranlarındaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu

25 Mayıs 2012 Cuma 17:07
493 Okunma
Çok karamsar değilim

İSTANBUL

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Master Plan toplantısında, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için ihracatı etkileyen tüm sektörleri en ince ayrıntısına kadar incelediklerini kaydetti.
Bu noktada gerek sanayi bölgelerini gerekse serbest bölgeleri yeniden yapılandırarak, özel ekonomik bölgeler konseptine geçeceklerini anımsatan Çağlayan, Özel Ekonomik Bölgelerle ilgili çalışmanın tamamlandığını, kendisine pazartesi günü sunulacağını, yapılan çalışmanın istenilen şekilde olması durumunda süratle Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na ve Bakanlar Kurulu'na götürülerek yeni bir anlayışa gideceklerini ifade etti.

Tasarruf oranları...
Toplantının ardından basın mensuplarının da sorularını cevaplayan Çağlayan Türkiye'de tasarruf oranlarının düşüklüğüne ilişkin şunları söyledi:
''Alarm vermiyorum ama. Türkiye, maalesef bu tasarruf konusunda son yıllarda tasarruf oranı giderek düşen bir yapıda. Bizim ülkemizde yatırım yapılmayıp dışardan ithal etmek zorunda kaldığımız yapının da cari açığın temel nedenlerinden biri olarak tasarruf problemi de her fırsatta ifade edilir. Ben bu konuda çok karamsar değilim. Sayın Başbakanımız her fırsatta ifade ediyorlar. Türk insanı mutlaka ayağını yorganına göre uzatacak tedbirleri almalı. Tasarruf konusunda almamız gereken son derece önemli tedbirler var. Ancak şunu da kabul etmemiz gerek ki geçmiş dönemlerde Türkiye yaşayamadığı bazı şeyleri bugün itibariyle yaşıyor.''

Yerli derecelendirme şirketi
Çağlayan, Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye ilgili yapmış olduğu en son değerlendirmenin, bu tür derecelendirme kuruluşlarının itibarına ciddi şekilde zarar verdiğini bildirdi.
''Haritada rastlamayacağınız, sokaklarında gece yürüyemeyeceğiniz ülkelere olumlu not verirken, Türkiye'ye verilen bu notu hiçbir uluslararası çevre dikkate almadı. Uluslararası ve iç piyasa S&P'yi 'Ti'ye bile almamıştır'' diyen Çağlayan, şunları kaydetti:
''(Yerli derecelendirme kuruluşu) Peki bu konuda biz yapabilir miyiz? Keşke geçmişte yapsaydık.  Bu konuda mutlaka yapılması... Bugün Türkiye'de bunu yerel bazda yapanlar var. Ama mesele bunun dünyadaki saygınlığını mutlak suretle oluşturmaktır. Firmalarımız da önce yerel, sonra bölgesel, sonra uluslararasına geçtiler. Aynı şekilde bizim bilhassa çalışma yapacak olan firmalarımızın ve yerel bazda çalışma yapan firmalarımız ümit ediyorum ki İnşallah bu konuda belli bir zaman içinde bununla ilgili çalışmalarını yapacaklar.
Bugünden başlamak bile bu iş için kardır. Bu konu sadece Türkiye'nin arayışı değildir, bugün bu derecelendirme kuruluşundan şikayet eden pek çok Avrupa ülkesi vardır. Bilhassa artık şaşı bakan, olayları değerlendiremeyen derecelendirme kuruluşlarından birçok ülke ciddi şekilde şikayet ediyor. Onlar kendi derecelendirme şirketlerini kurduğu bir ortamda tabii ki biz de kuracağız. Burada analiz yapacak, bu konuyla ilgili çalışacak, önemli değerlendirme yapacak, tarafsız olacak bir altyapıya ihtiyaç var.''

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 09:08
Anahtar Kelimeler:
Zafer ÇağlayanEkonomiKaramsar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ