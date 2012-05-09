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Çin-İran ticaretinde Yen dönemi

Çin İran petrolü için artık yen ödeyecek

Çin-İran ticaretinde Yen dönemi

Çin İran petrolü için artık yen ödeyecek

09 Mayıs 2012 Çarşamba 10:18
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Çin-İran ticaretinde Yen dönemi

Çin'in İran'dan satın aldığı petrol karşılığında artık dolar yerine yen ödeyeceği bildirildi.
Çin'in etkin ekonomi gazetelerinden Finans Günlüğü'nün Pekin'den üst düzey bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, Tahran, Çin'e sattığı ham petrolün bir kısmı için Çin'in para birimi olan yenle ödeme yapılmasını kabul etti.
Sinopec ve alt kuruluşu Unipec'in İran'dan satın aldığı petrol için yen ödemeye başlayacağı belirtildi.
İran'ın da Çin'den ithal ettiği ürünler için ve petrol çıkarma gibi hizmetlerin karşılığı olarak aynı şekilde Çin'e dolar yerine yüen ödeyeceği kaydedildi.
Çin, İran'dan en çok petrol alımı yapan ülke konumunda.
Uzmanlar, ''ABD'nin İran için gündeme getirdiği yaptırımların Çin'in bu ülke ile ticaretinde yüen kullanımına geçme ihtimalini artırdığı'' görüşünü savunuyordu.
Çin'in İran ile olan yıllık ticaret hacminin, ortalama 30 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 02:19
Anahtar Kelimeler:
ÇinİranPETROLYenTicaret
Yorumlar
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orhan müminoğlu 2012-05-09 14:12:52

cin petrol alımını yen,le yapıp karşılığında amerikan tahvillerini,mi göstercek cin,in elinde bilindiği gibi tirliyon dolar tahvil var bece şahane oyun dönüyor cin tahvilden kurtulcak iran mağduru veya karşılığnda atom yapıcak izin verilcek ya*biz *türkiye durumu havanda laf dövmek olucak

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