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"Çin'den sonra ekonomik büyüme sırası Türkiye'de"

Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon, Çin'den sonra ekonomik büyüme sırasının Türkiye'de olduğunu belirtti.

"Çin'den sonra ekonomik büyüme sırası Türkiye'de"

Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon, Çin'den sonra ekonomik büyüme sırasının Türkiye'de olduğunu belirtti.

25 Nisan 2017 Salı 11:30
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"Çin'den sonra ekonomik büyüme sırası Türkiye'de"

Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon, Çin'den sonra ekonomik büyüme sırasının Türkiye'de olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Çin kendisini nasıl toparlayıp büyüdüyse, ki hala büyüyor, Türkiye'nin de o potansiyeli kullanarak büyüme zamanının geldiğine inanıyorum." dedi.

Mong Hyun Yoon, yaptığı açıklamada, referandum sonuçlarının ortada olduğunu ifade etti.

Yoon, "Sonuçlar ortada. Benim iş adamı olarak istediğim şey, iş ortamının referandum süreci ile birlikte iyileşmesi. Referandumdan sonra daha çok rahatladım." ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisine güvendiğini ve Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yoon, "Kore'de yaş ortalaması 40 ama Türkiye'de 30 yaş ve altı. Bu yüzden Türkiye genç bir nüfusa ve kaynağa sahip. Türkiye'deki fabrikamızda çalışan insanlar çok çalışkan. Hyundai Assan Başkanı olarak bu durumdan çok memnunum. İleride daha da büyüyeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu. 

"Türkiye büyük bir pazara sahip"

Mong Hyun Yoon, global açıdan bakıldığında Türkiye'nin büyük bir pazara sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin yanında Avrupa'nın bulunduğunu, İran'daki sorunların da ortadan kalkması nedeniyle pazarın gittikçe büyüdüğünü söyledi. Yoon, "Türkiye, aynı zamanda uluslararası pazarların yanında olduğu için avantajlı." dedi.

Çin'in son yıllarda ekonomik olarak çok büyüdüğünü ifade eden Yoon, "Çin'den sonra ekonomik büyüme sırasının Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Çin kendisini nasıl toparlayıp büyüdüyse, ki hala büyüyor, Türkiye'nin de o potansiyeli kullanarak büyüme zamanının geldiğine inanıyorum." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Hyundai AssanÇinMong Hyun YoonEkonomik Büyüme
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