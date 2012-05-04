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Çifte Standard&Poors'a en büyük cevap

Ekonomi Bakanı Çağlayan, yeni teşvik sisteminin ithalata bağımlı olunan ürünleri üretilmesini teşvik ettiğini söyledi.

Çifte Standard&Poors'a en büyük cevap

Ekonomi Bakanı Çağlayan, yeni teşvik sisteminin ithalata bağımlı olunan ürünleri üretilmesini teşvik ettiğini söyledi.

04 Mayıs 2012 Cuma 15:27
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Çifte Standard&Poors'a en büyük cevap

İSTANBUL - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yeni teşvik sisteminin ithalata bağımlı olunan ürünleri üretilmesini teşvik ettiğini belirterek Artık adını benim 'Çifte Standard&Poors olarak koymuş olduğum S&P'ye verilecek en büyük cevap'' dedi.
''Yatırım Danışma Konseyi 7. Toplantısı'' hakkında bilgi paylaşımında bulunan Çağlayan, 16 üyeli Avro bölgesindeki işsiz sayısının bir ülke olması halinde dünyanın en kalabalık 59. ülkesi olacağını söyledi.
Hükümet ve Ekonomi Bakanlığı olarak bu etkilerin minimize edilmesi için gereken her türlü çalışmayı yaptıklarını ve önlemleri baştan aldıklarını anlatan Çağlayan, proaktif ihracat politikalarının Türkiye'nin pazar ve ürün çeşitlendirmesiyle kriz döneminde ihracatını artırmasının temel belirleyicisi olduğunu kaydetti.

Çifte Standard&Poors
Çağlayan, ithalata bağımlı olan ürünlere yönelik yatırımların büyük bir örneğini dün gördüklerini belirterek, şu şekilde devam etti:
''Dün bunun büyük bir örneğini sizlerle yaşadık. Türkiye'nin 3 milyar dolara yakın ithalat yapmış olduğu petro kimya alanındaki 1 milyar dolarlık yatırım bunun en büyük göstergesi ve en büyük müjdesi. Artık adını benim 'Çifte Standard&Poors olarak koymuş olduğum S&P'ye verilecek en büyük cevap. Biliyorsunuz, Yunanistan'la Türkiye'ye, İzlanda'ya ve İrlanda ile Türkiye'ye farklı farklı standartlar uygulayan S&P, dün bana göre en büyük cevabı hem Sayın Başbakanımız'dan hem de yatırımcıların 1 milyar dolarlık yatırımıyla almış oldu. Önümüzdeki dönemde yabancı sermayenin oluk oluk geldiğine beraber şahit olacağız ve bunun nikah şahitliğini beraber yapacağız. Türkiye elde etmiş olduğu bu önemli kazanımları ve her yıl artan uluslararası yatırım girişleriyle kriz döneminde biliyorsunuz rekabetçi avantajını korudu ve yatırımcılar için önemli bir liman olma özelliğini devam ettirdi. Artık Türkiye bundan sonra krizden arındırılmış bir bölgedir. Kriz kelimesini bir daha çıkarmamak üzere çöpe atmıştır. Bunun en çarpıcı göstergeleri doğrudan yabancı yatırım verileridir.''

Uluslararası yatırım arttı
''Yatırım Danışma Konseyi 7. Toplantısı'' hakkında bilgi paylaşımında bulunan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yatırımlar konusunda Türkiye'nin yakaladığı ivmenin ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin 2012 yılında da artarak devam ettiğini söyledi.
Yatırımların, ekonomik kalkınma ve büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ve gelişmişlik düzeyinin artırılması politikalarının temel taşı olduğunu vurgulayan Çağlayan, yatırımların artırılması için sağlanması gereken temel koşullardan birisinin de ''iş yapmanın kolay olduğu rekabetçi bir ortamın tesis edilmesi'' olduğunu dile getirdi.
Çağlayan, ''2012 Ocak-Şubat döneminde uluslararası doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1,7 milyar olarak gerçekleşmiştir''dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 07:27
Anahtar Kelimeler:
Çifte Standard&Poorsa En Büyük Cevap
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