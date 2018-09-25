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Çiftçiyi gübrede faiz yükünden kurtaran yöntem

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "(Gübre fiyatlarındaki indirim) GÜBRETAŞ'a toplu ödeme yaptık, bankaya ödenen ve fiyatlara yansıtılan faiz gideri ortadan kalkmış oldu." dedi.

Çiftçiyi gübrede faiz yükünden kurtaran yöntem

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "(Gübre fiyatlarındaki indirim) GÜBRETAŞ'a toplu ödeme yaptık, bankaya ödenen ve fiyatlara yansıtılan faiz gideri ortadan kalkmış oldu." dedi.

25 Eylül 2018 Salı 16:57
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Çiftçiyi gübrede faiz yükünden kurtaran yöntem

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 15'lere varan indirim sağlanmasını değerlendirirken, "GÜBRETAŞ'a toplu ödeme yaptık ve bankaya ödenen ve fiyatlara yansıtılan faiz gideri ortadan kalkmış oldu." dedi.

Poyraz,  yaptığı açıklamada, GÜBRETAŞ'ın gübre fiyatlarında yaptığı indirimle ilgili değerlendirmede bulundu.

Gübre sektörde karlılık oranlarının çok düşük olduğuna dikkati çeken Poyraz, bu sektördeki firmaların tamamına yakınının finansman kullanarak girdilerini temin ettiklerini, bu finansman maliyetlerinin fiyatlara yansıdığını söyledi.

Poyraz, gübre fiyatlarında indirim yapabilmek için GÜBRETAŞ'a teklifte bulunduklarını belirterek, "Finansmanda bir maliyet unsuru olduğu için bin 625 kooperatifimizdeki çiftçilerimizden ön sipariş aldık. Sonra da finansman noktasındaki maliyetini düşürmek için topladığımız kaynağı GÜBRETAŞ'a verdik. GÜBRETAŞ'a toplu ödeme yaptık, bankaya ödenen ve fiyatlara yansıtılan faiz gideri ortadan kalkmış oldu. Bankadan faizli kaynak kullanmasını istemedik. Sonra da GÜBRETAŞ'tan faiz giderlerinin azalmasından dolayı gübre fiyatlarında indirim yapılmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Finansman maliyetlerini kısmadan karlılık oranlarının çok düşük olduğu sektörde indirim yapılmasının çok mümkün olmadığını aktaran Poyraz, tarımsal üretimin artması için üreticinin ve çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Poyraz, gübre fiyatlarında yüzde 15'e varan indirim sağlandığını ve indirimli satışların başladığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez BirliğiGÜBRETAŞ
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