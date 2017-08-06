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Çiftçiye 226 milyon lira tazminat ödendi

Bu senenin ilk yarısında tarım sigortalarına 1,3 milyar liradan fazla prim ödemesi yapılırken, 21,9 milyar lira teminat altına alındı, çiftçiye zararlarını karşılamak için yaklaşık 226 milyon lira tazminat verildi.

Çiftçiye 226 milyon lira tazminat ödendi

Bu senenin ilk yarısında tarım sigortalarına 1,3 milyar liradan fazla prim ödemesi yapılırken, 21,9 milyar lira teminat altına alındı, çiftçiye zararlarını karşılamak için yaklaşık 226 milyon lira tazminat verildi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:52
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Çiftçiye 226 milyon lira tazminat ödendi

ANKARA

Tarım sigortalarına 2017'nin ilk yarısında 1,3 milyar liradan fazla prim yatırılırken, 21,9 milyar lira teminat altına alındı, çiftçiye zararlarını karşılamak için 226 milyon lira tazminat ödendi.

Tarım Sigortaları Kanunu, üreticilerin uğrayabilecekleri zararların tazmini için Haziran 2005'te, Tarım Kanunu da tarım sigortalarına devlet desteği sağlanması amacıyla Nisan 2006'da yürürlüğe girdi. 2016 sonunda ise Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından kapsama alınacak riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği oranlarında değişikliğe gidildi.

TARSİM kapsamında uygulanan dolu paketine ek olarak, açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, kirazda yağmur riski sigorta kapsamına alındı. Aynı şekilde, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ve fidanlarında paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleriyle yaban domuzunun fidanlara verdiği zararlara sigorta güvencesi getirildi.

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday için dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, soğuk hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim düşüşleri de teminat altına alındı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta hırsızlık, kapalı sistemde üretilen, biyogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarıyla açık/yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarının ölüm riskleri de TARSİM tarafından teminat altına alındı. Bazı kalemlerde ise devletin prim desteği artırıldı.

AA muhabirinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1 Haziran 2006-30 Haziran 2017 tarihlerinde Türkiye genelinde tarım sigortaları kapsamında 8 milyon 725 bin 73 poliçe düzenlendi, sigortalılara sağlanan teminat (sigorta bedeli) ise 115 milyar 705 milyon 699 bin 68 lira oldu. Bu poliçelere ödenen toplam prim 6 milyar 219 milyon 261 bin 542 lira, devletin toplam prim desteği de 3 milyar 314 milyon 787 bin 600 lira düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ödenen tazminat miktarı 3 milyar 363 milyon 629 bin 938 lirayı buldu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
önce VatanTazminatçiftçi
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