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Çiftçinin borçları yapılandırılacak, faizin yarısını devlet ödeyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan ve 31 Aralık itibarıyla muaccel hale gelen tarımsal kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını söyledi.

Çiftçinin borçları yapılandırılacak, faizin yarısını devlet ödeyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan ve 31 Aralık itibarıyla muaccel hale gelen tarımsal kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını söyledi.

14 Şubat 2017 Salı 12:23
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Çiftçinin borçları yapılandırılacak, faizin yarısını devlet ödeyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) olan ve 31 Aralık itibarıyla muaccel hale gelen tarımsal kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirterek, "Borcun temerrüde düştüğü tarihten yapılandırılmasına kadar üreticiye yüzde 3 faiz uygulanacak. Öte yandan, yapılandırmada yatırım kredileri için geçerliliği bulunan tarımsal cari faiz oranının yarısını üretici, yarısını da Hazine Müsteşarlığı karşılayacak." dedi. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçlarının yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Çelik, yapılandırmaya esas tutarın defaten veya ilk taksidi başvuru süresi sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının Kasım ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödeneceğine işaret ederek, borcun 5 yıl yapılandırılabileceğinin altını çizdi.

Bakan Çelik, çiftçilerin, kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren üçüncü ayın sonuna kadar banka ya da kooperatife başvuruda bulunmasının gerekeceğini bildirdi.

Yatırım kredileri için geçeri olan faizin yarısı devletten

Yapılandırmada yatırım kredileri için de o tarihte geçerli olan tarımsal cari faiz oranının uygulanacağına dikkati çeken Çelik, yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde taksitlendirme faizi uygulanmayacağını vurguladı.

Çelik, yapılandırmada uygulanacak faizin yarısını üreticinin karşılayacağını, diğer yarısını da Hazine Müsteşarlığı tarafından gelir kaybı olarak karşılanacağını belirtti.

Çelik, "Örneğin şu anda yüzde 11 olan tarımsal cari faiz oranının yüzde 5,5'i çiftçi, yüzde 5,5'i de Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacak." dedi.

Önceden borçlarını yapılandıran çiftçiler de faydalanabilecek

Uygulamadan Ziraat Bankasına borcu olan yaklaşık 10 bin, Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan 32 bin 87 üretici faydalanabilecek. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce borçları yapılandırılan ve yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödemeleri devam eden borçlular da bu düzenleme hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunabileceklerinin altını çizen Çelik, düzenlemeden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şartı aranacağını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Faruk ÇelikZiraat BankasıTarım KrediÇiftçinin Borçları
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