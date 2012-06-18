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Çiftçinin beklediği fiyatlar açıklandı

hububat müdahale destekleme alım fiyatlarını Bakan Eker açıkladı.

Çiftçinin beklediği fiyatlar açıklandı

hububat müdahale destekleme alım fiyatlarını Bakan Eker açıkladı.

18 Haziran 2012 Pazartesi 11:36
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Çiftçinin beklediği fiyatlar açıklandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, TMO Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında 2012 dönemi TMO müdahale alım fiyatları ile hububat politikalarını açıkladı.

TMO'nun alım fiyatları belirlenirken devir stoku üretim miktarı, maliyet iç ve dış piyasa fiyatları, enflasyon refah payı, üretimin sürdürülebilirliği ve diğer ürün alımlarında uygulanan fiyatların dikkate alındığını belirten Eker, geçtiğimiz yıl ton başına 605 TL olarak açıkladıkları müdahale alım fiyatının 2012 yılında Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için ton başına 665 lira olarak belirlendiğini kaydetti.
Bu fiyatın yüzde 11,5-12 oranında protein içeren buğday için belirlendiğine işaret eden Eker, proteini yüzde 13 ve üzerinde süne oranı düşük olan kaliteli buğdaylarda ise ton başına 685 liraya kadar çıkabileceğini ifade etti.
Bakanlığın ton başına 50 lira prim uygulamasını sürdüreceğine ayrıca gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemelerine 2012 yılında da devam edileceğini dikkati çeken Eker, ''Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için belirlediğimiz  ton başına 665 lira müdahale alım fiyatı bakanlığımızca verilen ortalama ton başına 115 lira prim ve diğer desteklerle birlikte ton başına 780 liraya yükselmektedir'' ifadesini kullandı.
Eker, TMO'nun 1 Kasım 2012'den itibaren ürün satışlarına da başlayacağını belirterek, satış fiyatlarının satış öncesinde açıklanacağını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2012 03:37
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Çiftçinin Beklediği Fiyatlar Açıklandı
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