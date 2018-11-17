Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93616
ALTIN
209.508
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8402
EURO
6.0898
Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi
Gram altın 6 haftada yüzde...
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait sessiz filmler ilk defa gösterilecek
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait...
Son maçtan ders çıkardık
Son maçtan ders çıkardık
Termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor
Termal sağlık kenti kurmamız gerekiyor
Chelsea'nin bileği bükülmüyor
Chelsea'nin bileği bükülmüyor

Çiftçilerin Hazine arazilerini kiralayabilmesi için son fırsat

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hazine arazilerinin çiftçilere kiralanması projesinde başvurusu süresinin 19 Kasım'da sona ereceğini belirtti.

Çiftçilerin Hazine arazilerini kiralayabilmesi için son fırsat

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hazine arazilerinin çiftçilere kiralanması projesinde başvurusu süresinin 19 Kasım'da sona ereceğini belirtti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:47
0 Okunma
Çiftçilerin Hazine arazilerini kiralayabilmesi için son fırsat

ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının iş birliği yaparak yürüttüğü Hazine arazilerinin çiftçilere kiraya verilmesine ilişkin uygulamayı değerlendirdi. 

Tarım sektörü ve çiftçiler için bu projenin büyük önem taşıdığına işaret eden Pakdemirli, yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin 10 yıla kadar kiralanabileceğini bildirdi.

Pakdemirli, söz konusu arazilerin kiralanmasıyla 10 yıllık sürede çiftçilere ilave olarak 600 milyon liradan daha fazla gelir sağlanacağına dikkati çekerek, proje sonucunda Hazineye ait olan ancak izinsiz ve sözleşmesiz kullanılan tarım arazilerinin kayıt altına alınacağını ve kira bedeli ödenerek ekilip biçilebileceğini vurguladı.

Kiralama işlemiyle Çiftçi Kayıt Sistemi'nde bulunmayan çiftçilerin de kaydedilmiş olacağını ifade eden Pakdemirli, böylece bu kişilerin tarımsal destek, düşük faizli kredi ve tarım sigortaları gibi olanaklardan yararlanabileceklerini aktardı.

Pakdemirli, proje için başvurusu süresinin 19 Kasım'da sona ereceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, Hazine arazilerini neredeyse bedavaya kiralayabilecek. Kendilerini bu tarihi fırsatı kaçırmamaları için başvuru yapmaya davet ediyorum. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile eylül ayında projeyi tanıtarak startı vermiştik. 19 Kasım itibarıyla başvurular sona erecek. Şu ana kadar 90 bin civarında çiftçimiz Hazineye ait tarım arazisini kiralamak için başvurusunu yapmış durumda. İnşallah bu tarihi fırsattan daha çok çiftçimiz yararlanır."

Pakdemirli, proje sonucunda kiralanacak arazilerin toplam tarım arazilerinin yüzde 5'ine karşılık geldiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıçiftçciHazine Arazisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anka ihracata uçuyor
Anka ihracata uçuyor
Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi
Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi
310 şehit ve gazi yakını ile 55 işçi yakınına atama
310 şehit ve gazi yakını ile 55 işçi yakınına atama
Akaryakıttan ÖTV feragati 6 ayda 8 milyar lirayı aştı
Akaryakıttan ÖTV feragati 6 ayda 8 milyar lirayı aştı
Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara 'sosyal konut' müjdesi
Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara 'sosyal konut' müjdesi
Sanayi üretim rakamları açıklandı
Sanayi üretim rakamları açıklandı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
'Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu'
'Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu'
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ