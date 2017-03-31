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Çiftçilere 4,2 milyar liralık destek ödemesi başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 4 milyar 210 milyon liralık ödeme yapılacak." dedi.

Çiftçilere 4,2 milyar liralık destek ödemesi başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 4 milyar 210 milyon liralık ödeme yapılacak." dedi.

31 Mart 2017 Cuma 10:50
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Çiftçilere 4,2 milyar liralık destek ödemesi başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilere toplam 4 milyar 210 milyon liralık ödeme yapılacağını bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, söz konusu destek ödemelerinin bugün saat 18.00’den sonra üreticilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Ödemeler kapsamında, fındık üreticilerinin alan bazlı gelir desteği için 835 milyon lira, yağlı tohumlu bitkiler (pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi aspir, kanola) desteği için 1 milyar 492 milyon lira, dane mısır desteği için 120 milyon lira, yaş çay desteği için 169 milyon lira, hububat desteği için 360 milyon lira verileceğini kaydeden Çelik, "Yem bitkileri desteği için 88 milyon lira, su ürünleri desteği için 5 milyon lira, çiğ süt desteği için 120 milyon lira, buzağı desteği için 850 milyon lira, bombus arısı desteği için 8,5 milyon lira, büyük baş hayvan besi desteği için 75 milyon lira, çay budama masrafı için 2,5 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 60 milyon lira, sertifikalı fidan kullanım desteği için 10 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 15,3 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyar 210 milyon liralık hibe desteği verilecek. Destek ödemeleri bugün saat 18.00’dan sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Ödemeler, gelen icmallere ve T.C. kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Çelik, 1 Ocak 2017'den itibaren başlayan ödemeler de dahil edildiğinde üreticilere ödenen tutarın 7,1 milyar lirayı bulacağına dikkati çekerek, böylelikle 2017 yılı için üreticilere vermeyi planladıkları toplam 12,8 milyar liralık tarımsal hibe desteğinin yüzde 55,3’lük kısmının ödeneceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Faruk ÇelikTarımsal DesteklemeÇiftçiler
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