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Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son gün 30 Haziran

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan üreticiler çiftçiye verilen desteklerden yararlanamıyor." dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son gün 30 Haziran

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan üreticiler çiftçiye verilen desteklerden yararlanamıyor." dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:11
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Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son gün 30 Haziran

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmayanların çiftçiye verilen desteklerden yararlanamadığını belirterek, "Sisteme başvuru için son gün 30 Haziran." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ÇKS'ye kayıt yapılabilecek 23 milyon 375 bin hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, 2017 yılında kayıt yapılan alanın 14 milyon 805 bin hektarla sınırlı kaldığını ifade etti.

Geçen yıl 8 milyon 570 bin hektar arazinin, tarım yapılabildiği halde ÇKS dışında kaldığına işaret eden Bayraktar, bunun Hollanda tarım alanının yaklaşık 4,5 katı büyüklüğüne karşılık geldiğini vurguladı.

Bayraktar, ÇKS başvurusu yaptırmayan üreticilerin yıl içinde verilen mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları başta olmak üzere çiftçiye verilen desteklerden yararlanamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"ÇKS başvurusu bulunmayan üreticiler düşük faizli kredi kullanamıyor, tarım sigortasına başvuramıyor. Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararları doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Sisteme başvuru için son gün 30 Haziran."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları BirliğiTzobÇKSÇiftçi Kayıt Sistemi
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