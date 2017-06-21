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Çiftçi kaydında son tarih 30 Haziran

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Çiftçi kayıt sistemine başvurular 30 Haziran'da sona eriyor. Çiftçilerimizin, son günü beklemeden, bir an önce 2017 yılı ÇKS kayıtlarını yaptırmalarında fayda var." dedi.

Çiftçi kaydında son tarih 30 Haziran

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Çiftçi kayıt sistemine başvurular 30 Haziran'da sona eriyor. Çiftçilerimizin, son günü beklemeden, bir an önce 2017 yılı ÇKS kayıtlarını yaptırmalarında fayda var." dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:46
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Çiftçi kaydında son tarih 30 Haziran

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunu yaptırmayan üreticilerin yıl içinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi desteklerden yararlanmalarının söz konusu olmadığına işaret etti. 

Uygulanan desteklemelerin yanı sıra yıl içinde yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelecek zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklemede çiftçilerin mağdur olmamaları için ÇKS başvurularını mutlaka yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"2016 yılında 2 milyon 267 bin 176 çiftçimiz, 14 milyon 785 bin 863 hektar alanın ÇKS kaydını yaptırdı. ÇKS'ye kaydolmayan yaklaşık 8,9 milyon hektar alanın da kayıt altına alınması önem arz ediyor. Çiftçilerimiz 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar 2017 yılı ÇKS başvurularını yaptırmalıdır. Üreticilerimiz, bayram tatilini göz önünde bulundurarak ve olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklemeden, odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgelerle tarım il ve ilçe müdürlüklerine bir an önce başvuruda bulunmalıdır."

Bayraktar, ÇKS kaydını yaptıramayanların 2017 desteklerinden faydalanamayacağına dikkati çekerek, çiftçilerin 30 Haziran'dan sonra sahip olacakları veya kiralayacakları tarım arazileri dışında yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapamayacağını bildirdi. 

AA

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