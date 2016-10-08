Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Çeyrek altın üretimi eylülde patladı

Eylül 2015'te piyasaya 2 bin 440 adet çeyrek altın veren darphane, bu yılın aynı döneminde 180 kat artışla 442 bin 250 çeyrek altın üretimi gerçekleştirdi.

Çeyrek altın üretimi eylülde patladı

Eylül 2015'te piyasaya 2 bin 440 adet çeyrek altın veren darphane, bu yılın aynı döneminde 180 kat artışla 442 bin 250 çeyrek altın üretimi gerçekleştirdi.

08 Ekim 2016 Cumartesi 11:45
1327 Okunma
Çeyrek altın üretimi eylülde patladı

 Geçtiğimiz yıl eylül ayında 2 bin 440 adet çeyrek altını piyasaya sunan darphane bu yıl eylülde 442 bin 250 çeyrek altın üretimiyle geçen yılın aynı ayına göre üretim patlaması yaşadı. Geçen yılki eylüle göre darphanenin üretimi 180 kat arttı.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, darphane eylül ayında 442 bin 250 adet, yani 775 bin 920,30 gram, çeyrek altın üretti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde darphanenin ürettiği çeyrek altın miktarı 2 bin 440 adet, yani 4 bin 280,90 gram, olarak gerçekleşmişti.

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ve Ramazan ayının düğün sezonuna denk gelmesiyle ertelenen düğünler eylül ayında çeyrek altında üretim patlaması yaşanmasına neden oldu. Geçen yıl eylül ayına göre 180 kat üretim artışı sağlanan çeyrekte bu yıl eylül sonu itibarıyla 3 milyon 672 bin 200 adetlik üretim yapıldı.


AA

Son Güncelleme: 08.10.2016 11:46
Anahtar Kelimeler:
çeyrek AltınEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ