ANKARA - Cep telefonu kullanıcıları arasında faturalı hattı tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Son bir yılda faturalı hattı tercih eden mobil abonelerin oranı yüzde 47'den yüzde 50,8'e yükseldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 22 milyon 836 bin 36 oldu, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 26 milyon 142 bin 30 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'deki mobil abonelerin yaklaşık yüzde 49,2'sini ön ödemeli hatları tercih edenler oluşturuyor. Avrupa ülkelerinde ise ön ödemeli abone oranı ortalama yüzde 36 seviyelerinde bulunuyor. Buna karşılık, faturalı hattı seçen abonelerin oranının giderek arttığı dikkati çekiyor. Son bir yılda faturalı hat abonelerinin oranı yüzde 47'den yüzde 50,8'e çıktı.

Faturalı hat abonelerinin dağılımında en yüksek payı 3G'de yüzde 54,2 ile Türk Telekom aldı. Bunu, yüzde 53 ile Turkcell, yüzde 46,8 ile Vodafone izledi. 4,5G'de ise faturalı abonelerin oranı Turkcell'de yüzde 52,9, Vodafone'da yüzde 48,7, Türk Telekom'da ise yüzde 47,7 oldu.

Buna karşılık, oransal olarak en fazla faturalı aboneye sahip GSM şirketi Turkcell. Turkcell abonelerinin yüzde 52'si, Türk Telekom abonelerinin yüzde 51,7'si, Vodafone abonelerinin ise yüzde 48,4'ü faturalı hat kullanıyor.

Öte yandan, mobil aboneliklerin yüzde 89,3'ünü bireysel, yüzde 10,7'sini ise kurumsal abonelikler oluşturdu.

AA