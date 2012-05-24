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'Cep'lere 'izin harcı' geliyor

Yatırımcılara yeni teşvikler getiren kanun tasarısı komisyondan geçti.

'Cep'lere 'izin harcı' geliyor

Yatırımcılara yeni teşvikler getiren kanun tasarısı komisyondan geçti.

24 Mayıs 2012 Perşembe 09:12
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'Cep'lere 'izin harcı' geliyor
ANKARA - Yatırımcılara yeni teşvikler getiren kanun tasarısı komisyondan geçti. Tasarı yasalaşırsa yurtdışından alınan cep telefonları için 100 lira kullanım harcı ödenecek.
Yatırımcılara yeni teşvikler getiren, ''Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu''nda kabul edildi.
Tasarı, İstanbul'un uluslararası finans merkezine olmasına yönelik düzenlemeler yaparken, büyük ölçekli fonların Türkiye'ye çekilmesi için vergi teşviki sağlanıyor.
Tasarıya göre, yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izni harcı ödenecek. Bastonculuk, semercilik, yazmacılık, keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar, vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.
Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, talepleri halinde basit usule geçebilecek.

Son Güncelleme: 24.05.2012 01:13
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