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Cep telefonunda 'faturalı' tercihi artıyor

Türkiye'de son bir yılda faturalı hattı tercih eden mobil abonelerin oranı yüzde 49'dan yüzde 52,1'e yükseldi.

Cep telefonunda 'faturalı' tercihi artıyor

Türkiye'de son bir yılda faturalı hattı tercih eden mobil abonelerin oranı yüzde 49'dan yüzde 52,1'e yükseldi.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:30
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Cep telefonunda 'faturalı' tercihi artıyor

Türkiye'de cep telefonu kullanıcıları arasında faturalı hattı tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Son bir yılda faturalı hattı tercih eden mobil abonelerin oranı yüzde 49'dan yüzde 52,1'e çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki mobil abonelerin yüzde 47,9'unu ön ödemeli aboneler oluşturuyor. Avrupa ülkelerinde ise bu oran ortalama yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Faturalı hattı tercih eden abonelerin oranının giderek artması dikkati çekiyor. Türkiye'de son bir yılda faturalı mobil abonelerin oranı yüzde 49'dan yüzde 52,1'e çıktı.

Faturalı abonelerin dağılımına bakıldığında en yüksek payı Turkcell alıyor. Turkcell yüzde 59,4 ile 3G'de, yüzde 52,2 ile de 4,5G'de ilk sırada bulunuyor. Bu şirketi, 3G'de yüzde 57,2 ile Avea, yüzde 38,2 ile Vodafone takip ederken, 4,5G'de yüzde 51,9'luk payla Vodafone ve yüzde 50,7 payla Avea yer alıyor.

GSM şirketlerinin pazardaki payları

Bu yılın ilk üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre, oransal olarak abone sayısını en fazla artıran şirket Turkcell oldu. Bu dönemde Turkcell'in abone sayısı yaklaşık yüzde 1 artarak 33,4 milyon kişiye yükseldi. Avea'nın abone sayısının yüzde 0,8'lik artışla 18,7 milyon kişiye ulaştığı görüldü. Vodafone'un abone sayısı ise yüzde 0,7 yükselerek 23,6 milyona çıktı.

Son bir yılda abone sayıları açısından Turkcell'in pazar payı yüzde 45,2'den yüzde 44,1'e geriledi, Vodafone'un pazar payı yüzde 30,8'den yüzde 31,2'ye, Avea'nın da yüzde 24'ten yüzde 24,7'e çıktı.

Bu yılın birinci çeyreğinde oransal olarak en fazla faturalı abone Avea'da yer aldı. Avea abonelerinin yüzde 53,4'ü faturalı abonelerden oluştu. Avea'yı yüzde 52,9 ile Turkcell ve yüzde 49,9 ile Vodafone takip etti.

Öte yandan, mobil aboneliklerin yüzde 89,1'ini bireysel, yüzde 10,9'unu ise kurumsal abonelikler oluşturdu.

AA

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