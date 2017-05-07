Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93928
ALTIN
140.116
DOLAR
3.5441
STERLIN
4.6097
EURO
3.8951
Tanısı konulup tedavi edilemiyor!
'TEMEL BELİRTİSİ BEL AĞRISI'
Amerikan yerlileri geleneklerinden vazgeçmiyor
Amerikan yerlileri geleneklerinden vazgeçmiyor
Yunus Emre kabri başında anıldı
Yunus Emre kabri başında anıldı
Kolombiya'da selden ölenler 370'e yükseldi
Kolombiya'da selden ölenler 370'e yükseldi
İlker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi
lker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi

Cep telefonu satışlarında rekor beklentisi

MOBİSAD Başkanı Ekşi, "Cep telefonu satışlarında bir rekor beklentisi içerisindeyiz." dedi.

Cep telefonu satışlarında rekor beklentisi

MOBİSAD Başkanı Ekşi, "Cep telefonu satışlarında bir rekor beklentisi içerisindeyiz." dedi.

07 Mayıs 2017 Pazar 12:17
50 Okunma
Cep telefonu satışlarında rekor beklentisi

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, bazı telefon modellerinde yüzde 15'e kadar fiyat düşüşü yaşandığını belirterek, "Cep telefonu satışlarında bir rekor beklentisi içerisindeyiz." dedi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana telefon satışlarının aylık 1,2 milyondan 850 bin adede gerilediğini, tüketicilerin cep telefonu alımlarını yüksek kur ve referandum gibi sebeplerden dolayı ertelediğini söyledi. 

Referandum sonrası kurlardaki gerilemenin bazı telefon modellerinde fiyatların yüzde 15'e kadar düşmesine neden olduğunu belirten Ekşi, "Geçtiğimiz 2 hafta içinde düşen fiyatların olumlu etkisiyle satışlarda yüzde 35'e yakın bir artış yaşandı. Buna ek olarak, yaklaşan Anneler Günü, ardından Babalar Günü ve karne döneminin rüzgarını da arkasına alacak olan cep telefonu satışlarında bir rekor beklentisi içerisindeyiz." dedi.

"Kayıt dışı telefon satışında patlama yaşanıyor"

Sinan Ekşi, dernek olarak, yüksek adetlere ulaşma potansiyeli kuvvetli olan telefon satışlarının önemli bir kısmının kayıt dışında gerçekleşeceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Cep telefonundaki vergi yükünün sektörde toplanan vergiyi göreceli olarak azaltmaya başladığını savunan Ekşi, "Kayıt dışı telefon satışında patlama yaşanıyor." dedi. 

Ekşi, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilmesi göreceli olarak çok daha zor olan beyaz eşya ve mobilyaya vergi indirimi getirilirken, yüksek vergiler yüzünden kaçakçıların cazibe alanı haline gelen sektörlerinin çok zor günler yaşadığını kaydetti. 

MOBİSAD Başkanı Ekşi, kaçak ve vergisiz satılan cep telefonu adedinin yıllık 5 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini belirterek, bir taraftan vergi ödemeden satılan milyonlarca telefon, diğer tarafta yasal yollardan aldığı telefonlarla bir anlamda vergi kaçıranların da vergisini ödeyen milyonlar olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonuCep Satışları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avokado üretimi talebe yetmiyor
Avokado üretimi talebe yetmiyor
TOKİ terörün yıktığını yeniden inşa ediyor
TOKİ terörün yıktığını yeniden inşa ediyor
Gıda enflasyonunu düşürecek radikal kararlar geliyor
Gıda enflasyonunu düşürecek radikal kararlar geliyor
Bankalardaki mevduat 1,5 trilyon lirayı aştı
Bankalardaki mevduat 1,5 trilyon lirayı aştı
İhracatçıların Rusya beklentisi
İhracatçıların Rusya beklentisi
Brent petrol 48 doların altında işlem görüyor
Brent petrol 48 doların altında işlem görüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ