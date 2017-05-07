Cep telefonu satışlarında rekor beklentisi

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, bazı telefon modellerinde yüzde 15'e kadar fiyat düşüşü yaşandığını belirterek, "Cep telefonu satışlarında bir rekor beklentisi içerisindeyiz." dedi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana telefon satışlarının aylık 1,2 milyondan 850 bin adede gerilediğini, tüketicilerin cep telefonu alımlarını yüksek kur ve referandum gibi sebeplerden dolayı ertelediğini söyledi.

Referandum sonrası kurlardaki gerilemenin bazı telefon modellerinde fiyatların yüzde 15'e kadar düşmesine neden olduğunu belirten Ekşi, "Geçtiğimiz 2 hafta içinde düşen fiyatların olumlu etkisiyle satışlarda yüzde 35'e yakın bir artış yaşandı. Buna ek olarak, yaklaşan Anneler Günü, ardından Babalar Günü ve karne döneminin rüzgarını da arkasına alacak olan cep telefonu satışlarında bir rekor beklentisi içerisindeyiz." dedi.

"Kayıt dışı telefon satışında patlama yaşanıyor"

Sinan Ekşi, dernek olarak, yüksek adetlere ulaşma potansiyeli kuvvetli olan telefon satışlarının önemli bir kısmının kayıt dışında gerçekleşeceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Cep telefonundaki vergi yükünün sektörde toplanan vergiyi göreceli olarak azaltmaya başladığını savunan Ekşi, "Kayıt dışı telefon satışında patlama yaşanıyor." dedi.

Ekşi, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilmesi göreceli olarak çok daha zor olan beyaz eşya ve mobilyaya vergi indirimi getirilirken, yüksek vergiler yüzünden kaçakçıların cazibe alanı haline gelen sektörlerinin çok zor günler yaşadığını kaydetti.

MOBİSAD Başkanı Ekşi, kaçak ve vergisiz satılan cep telefonu adedinin yıllık 5 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini belirterek, bir taraftan vergi ödemeden satılan milyonlarca telefon, diğer tarafta yasal yollardan aldığı telefonlarla bir anlamda vergi kaçıranların da vergisini ödeyen milyonlar olduğunu söyledi.