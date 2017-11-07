Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112964
ALTIN
158.697
DOLAR
3.8615
STERLİN
5.0680
EURO
4.4666
Murat Kekilli hep aramızda 
Murat Kekilli hep aramızda 
Akdeniz'de göçmen faciası
Akdeniz'de göçmen faciası
Toroslar'da 'kar nöbeti' başladı
Toroslar'da 'kar nöbeti' başladı
'Ayla'ya büyük ilgi
'Ayla'ya büyük ilgi
Ticari araçlara yoğun denetim
Ticari araçlara yoğun denetim

CEO’ların yeni yıl gündemi CEO Ajanda 2018'de konuşuldu

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “CEO Ajanda 2018” toplantısı, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti. Akzirve’nin etkinlik sponsorluğunda, Accenture’ın co-sponsorluğunda yapılan “CEO Ajanda 2018” de, Türkiye’nin en büyük holding CEO’ları 2018 yılına ilişkin hedef ve öngörülerini paylaştı.

CEO’ların yeni yıl gündemi CEO Ajanda 2018'de konuşuldu

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “CEO Ajanda 2018” toplantısı, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti. Akzirve’nin etkinlik sponsorluğunda, Accenture’ın co-sponsorluğunda yapılan “CEO Ajanda 2018” de, Türkiye’nin en büyük holding CEO’ları 2018 yılına ilişkin hedef ve öngörülerini paylaştı.

07 Kasım 2017 Salı 17:45
0 Okunma
CEO’ların yeni yıl gündemi CEO Ajanda 2018'de konuşuldu

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen geleneksel CEO Club toplantısı, bu kez Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin CEO’larını bir araya getirdi. Akzirve’nin etkinlik sponsorluğunda ve Accenture’ın co-sponsorluğunda düzenlenen “CEO Ajanda 2018” toplantısında CEO’lar 2017 yılını değerlendirirken  2018 yılına ilişkin hedef ve öngörülerini paylaştı.

CEO Ajanda 2018 toplantısı, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Akzirve Gayrimenkul ve Yatırım CEO’su İbrahim Maasfeh’in açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantıda Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel de “CEO’nun Yeni Dijital Ajandası” başlıklı bir sunum yaptı. “CEO Ajanda 2018” panelinde ise Kibar Holding CEO’su Tamer Saka moderatörlüğünde Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Doğan Holding CEO’su Yağmur Şatana, Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ve Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül konuşmacı olarak yer aldı.

 “Türk iş dünyasını gelecekte heyecan verici gelişmeler bekliyor”

Dijitalleşme ile birlikte sanayi ve ekonomi yeni bir evreye taşındığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi:

 “Üretim metotlarından müşteri beklentileri ve dağıtım kanallarına kadar bir şirketin iş yapış süreçlerinde hemen her şey, dijitalleşme ile değişiyor. Gelişmekte olan ülkelerde teknolojiden yararlanmak adına dijitalleşme tek gündem olarak gözlemleniyor. Küresel ticarette yeni kavramın artık dijitalleşme olduğunu göz önünde bulundurursak, özellikle büyük ölçekli holdinglerimiz için bu kavramın her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Yeni nesil teknolojilerin sürekli gelişmesiyle,  Türkiye ekonomisi ve Türk iş dünyasını gelecekte heyecan verici gelişmeler bekliyor. Bu gelişmelerin temelinde de, kullandığımız tüm cihaz ve eşyaları yer ve zaman bağlı olmaksızın birbirleri ile iletişime geçmesini sağlayan Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (IoT) bulunuyor. İşletmeler ve müşteriler 2018’de de yoğun bir şekilde IoT'den yararlanmaya devam edecekler.  2020'ye kadar tahmini 50 milyar IoT sensörü bulunacağını düşünürsek bu, aynı zamanda eski iş modelleri için yıkıcı bir etkiye sahip olacak. Bağladığı nesne sayısı itibariyle dünyanın en büyük IoT Hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan ve Türkiye’de de ilk kez "Nesnelerin İnterneti Platformu"nu hayata geçiren Vodafone olarak, yeni nesil teknoloji kullanımında sunduğumuz çözümlerle kurumların dijital iş ortağı olmaya devam edeceğiz.”

Akzirve’yi Türkiye’nin ilk global gayrimenkul yatırım şirketi olarak konumlandırdıklarını söyleyen Akzirve Gayrimenkul ve Yatırım CEO’su İbrahim Maasfeh; “Her ne kadar dünya çapında faaliyet gösteren çatı şirketimizle birlikte ortak hareket ediyor olsak da Akzirve’yi uluslararası pazarlarda aktif, şirket merkezi Türkiye olan, tecrübe birikimini yıllar dahilinde bu ülkenin koşulları içerisinde edinmiş, operasyon el anlamda tamamen lokal faaliyet gösteren bir şirket olarak görüyoruz. Akzirve olarak Türkiye’de uzun yıllardır gayrimenkul alanına komşu konularda yatırım yaparken, şimdi geliştirici olarak yeteneklerimizi göstermek istiyoruz. Amacımız Türkiye’de kalıcı olmak ve başarımızla, ülkemizi grubumuzun birinci merkezi haline getirmektir. Akzirve farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla, 25 sene içerisinde Türkiye’ye tam anlamıyla uyum sağladı. Artık hızlanarak ilerlemeyi planlıyoruz. Özellikle son yıllarda gayrimenkul alanında attığımız adımlar olumlu sonuçlarını 2018 yılı itibariyle vermeye başlayacak. Kısa vadede 1 milyar dolarlık bir yatırımla inşa edeceğimiz büyük projelerimiz vesilesiyle artık Akzirve ismini daha çok duymaya başlayacaksınız. Ancak biz bununla da yetinmeyerek daha büyük bir finansal kaynağı Türkiye’ye getirmek için fırsatları araştırıyoruz. Enerjiden, gıdaya, madencilikten, imalat sanayiine kadar birçok alanda yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
CEO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Verginin yüzde 22'si İstanbul'dan'
'Verginin yüzde 22'si İstanbul'dan'
"Gelecek yıl nano malzemelerin yatırımına başlayacağız"
"Gelecek yıl nano malzemelerin yatırımına başlayacağız"
Emekli maaşı alanların yüzde 80'i erkek
Emekli maaşı alanların yüzde 80'i erkek
Almanya'da sanayinin çarkları yavaşladı
Almanya'da sanayinin çarkları yavaşladı
Seyahat için üç ayda 7 milyar lira harcandı
Seyahat için üç ayda 7 milyar lira harcandı
Havayoluyla taşınan yolcu sayısı 165 milyona yaklaştı
Havayoluyla taşınan yolcu sayısı 165 milyona yaklaştı
Fakıbaba'dan marketlerde ucuz et satışına ilişkin açıklama
Fakıbaba'dan marketlerde ucuz et satışına ilişkin açıklama
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ