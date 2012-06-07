Çelik'ten ''baraj'' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sendikal örgütlenmenin yüzde 60'larda göründüğünü, ölen kalan, yaşayan yaşamayan herkesin sendikalara kayıtlı olduğunu belirtti.



Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Buluşmaları'na katılan Çelik, Bakanlığın ülkenin işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek, orta ve uzun vadede istihdama katkısını artırarak işsizlik sorununa yönelik kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı hazırladığını kaydetti.

Çelik sendikalaşmadaki baraj konusuna da değinerek şöyle dedi:

''Yüzde 60'larda örgütlenme görünüyor. Ölen kalan, yaşayan yaşamayan herkes sendikalara kayıtlı. 10 milyon 300 binin içerisinde çok ölü var. Baraj konusunda bir tartışmamız var. Şimdi bunları üye olarak tuttuğunuzda yüzde 10 barajı, 51 sendikayı aşıyor. Şu anda 51 sendika yüzde 10 barajıyla, o sahte üyelerle barajı aşıyor ve yetkili sendika. Ancak, gerçek 880 bin üyeye gelince, yüzde 1'e koyuyorsunuz 13 gerçek sendika barajı aşamıyor. O halde gerçek rakamlar çerçevesinde bugün yüzde 1 barajı, yüzde 10 barajından büyüktür.''