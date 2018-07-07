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Çelik üretimi yüzde 4,3 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 15,9 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde miktar bazında ihracat yüzde 3,9 azalırken, ithalattaki artış yüzde 18 oldu.

Çelik üretimi yüzde 4,3 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 15,9 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde miktar bazında ihracat yüzde 3,9 azalırken, ithalattaki artış yüzde 18 oldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:47
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Çelik üretimi yüzde 4,3 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 15,9 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) aldığı bilgiye göre, nihai mamul çelik tüketimi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 20,9 artış kaydederek 3,5 milyon ton, yılın 5 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 artışla 13,3 milyon ton oldu.

Ham çelik üretimi ise mayısta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 3,3 milyon tona, ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4,3 artış göstererek 15,9 milyon tona ulaştı.

İthalatta yüksek artış

Sektörün dış ticaret verilerine bakıldığında miktar bazında çelik ihracatı mayısta yüzde 1 azalarak 1 milyon 612 bin tona geriledi, değer olarak ise yüzde 19,9 artışla 1 milyar 395 milyon dolara çıktı.

İhracat ocak-mayıs döneminde miktar açısından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 gerileyerek 8 milyon 138 bin tona düştü. Değer olarak ise yüzde 20,2 artışla 6 milyar 792 milyon dolara ulaştı.

İthalat açısından değerlendirildiğinde ise sektörün dış alımı gerek mayıs ayında gerekse ocak-mayıs dönemine önemli miktarda artış gösterdi.

Miktar bazında ithalat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51 artarak 1 milyon 782 bin tona, değer bazında da yüzde 51,3 artışla 1 milyar 465 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ithalatı ocak-mayıs döneminde miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış kaydetti ve 7,5 milyon tona çıktı. Değer açısından ithalat da yüzde 35 artış göstererek 6 milyar 243 milyon doları buldu.

Üreticilerden uyarı

TÇÜD Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ürünleri ithalatına getirdiği yüzde 25'lik ek gümrük vergisinin Türkiye'nin ihracatı üzerinde etkisini gösterdiğini söyledi.

Yılın 5 ayında sektör ihracatının değer bazında artmasına karşın miktar bazında azaldığını belirten Bilgin, ithalatın ise hem miktar hem de değer olarak arttığını, değer artışının küresel çelik fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını kaydetti.

Bilgin, ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yıl geçen yılın ilk 5 ayına kıyasla yüzde 122'den yüzde 109'a düştüğüne dikkati çekerek, "Üretimdeki yavaşlama ve ihracattaki miktar gerilemesini doğru okumak ve ülke olarak tedbir almak durumundayız. Aksi halde dampingli fiyatlarla üretim yapan bazı çelik üreticisi ülkelerin pazarı haline gelebiliriz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Çelik Üreticileri DerneğiTÇÜD
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