Çelik üreticilerinin Ukrayna endişesi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Yayan, "Ukrayna, gümrük vergileri sıfırlanırsa ürettiği çeliğin yüzde 50'sini rahatlıkla Türkiye'ye satabilme imkanına kavuşur." dedi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Ukrayna ile imzalanması muhtemel serbest ticaret anlaşmasına (STA) çelik sektörünün dahil edilmesinden duydukları endişeyi dile getirerek, "Ukrayna, gümrük vergileri sıfırlanırsa ürettiği çeliğin yüzde 50'sini rahatlıkla Türkiye'ye satabilme imkanına kavuşur. Dolayısıyla Ukrayna ile imzalanması muhtemel STA'nın etki analizinin ciddi şekilde yapılması lazım." dedi.

Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasında STA imzalanabileceğine ilişkin haberleri hatırlattı.

Ukrayna'nın dünyanın en büyük çelik ihracatçıları arasında yer aldığını belirten Yayan, bu ülkenin ürettiği çeliğin yüzde 83'ünü ihraç ettiğini bildirdi.

Yayan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın ikinci büyük pazarı konumunda bulunduğuna işaret ederek, "Ukrayna, gümrük vergileri sıfırlanırsa üretiminin yüzde 50'sini rahatlıkla Türkiye'ye satabilme imkanına kavuşur. Dolayısıyla Ukrayna ile imzalanması muhtemel STA'nın etki analizinin ciddi bir şekilde yapılması lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna'ya çelik ihracatının, bu ülkeden yapılan ithalatın yüzde 2'si seviyesinde bulunduğunu ifade eden Yayan, "STA imzalanırsa ihracat oranı yüzde 10 olur diyemeyiz. Hala yüzde 2'ler seviyesinde kalacağı endişelerimiz var. Güney Kore ile yapılan STA'nın ardından bu ülkeden yapılan çelik ithalatının 4 misli artması gibi bir tablo Ukrayna ile yapılacak anlaşma sonrasında da ortaya çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektörün endişeleri yok sayılamaz"

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile yapılan STA nedeniyle Türk firmalarının devlet yardımı alamadıklarını ve ihracat yapmak kaydıyla dahilde işleme rejimi kapsamında sınırsız ithalat gerçekleştirebildiğini anlatan Yayan, bunlara ilaveten STA kaynaklı bir ithalatın çelik sektörünün rekabette zorlanmasına yol açacağını dile getirdi.

Yayan, çelik sektörünün dünyanın birçok ülkesinde stratejik sektör olarak görüldüğünü aktarırken, "Ukrayna, ekonomisinin büyük bölümünü çelik sektörü üzerinde geliştiriyor. Böyle bir ülkeyle yapılacak anlaşmada Türk çelik sektörünün endişelerini yok saymak olmaz." dedi.

Türkiye ile olası bir STA anlaşması imzalanması durumunda Ukrayna'nın çelik ürünleri satışına yoğunlaşacağını ifade eden Yayan, Türkiye'nin ise bu konuda Ukrayna'da kat edeceği bir alan bulunmadığını, bu yüzden çelik sektörü üzerinden STA imzalanmaması gerektiğini söyledi.

Türk çelik sektörünün geçmişte yıllık 20 milyar dolar seviyelerinde ihracat yapmasına karşın bugün itibarıyla tutarın 12 milyar dolar düzeyine gerilediğini anlatan Yayan, "Bu yıl sonunda toplam ihracatımızın 15 milyar dolara ulaşabileceğini düşünüyoruz. 20 milyar doları görmüş bir sektör açısından 12 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkılması başarı değildir." diye konuştu.