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Çelik ihracatı 8 ayda 9,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye çelik ihracatı yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5,8’lik artışla 12,7 milyon tona, değerde ise yüzde 28,5’lik yükseliş ile 9,6 milyar dolara ulaştı.

Çelik ihracatı 8 ayda 9,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye çelik ihracatı yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5,8’lik artışla 12,7 milyon tona, değerde ise yüzde 28,5’lik yükseliş ile 9,6 milyar dolara ulaştı.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:47
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Çelik ihracatı 8 ayda 9,6 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL

Türkiye çelik ihracatı 2018 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 yükselişle 9,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye çelik ihracatı 2018 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 5,8 artış ile 12,7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 28,5 yükseliş ile 9,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, 2018 yılının 8 aylık döneminde değer bazında yaşanan artışın, miktar bazındakine göre daha yüksek oranda kaydedildiğini ifade etti.

Aslan, Türk çelik sektörünün sıvı çelik üretim miktarı açısından dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa’nın ise en büyük ikinci üreticisi konumunda olduğunun altını çizerek, Türk çelik sektörü ihracatı ürünler bazında incelendiğinde, özellikle inşaat çeliği ihracatında yaşanan düşüş ile sıcak yassı ihracatında yaşanan artışın dikkati çektiğini kaydetti.

Geçmiş aylarda tonajda yaklaşık yüzde 20 düşüş gösteren inşaat çeliği ihracatının, ağustos ayı itibarıyla toparlandığını ve azalış oranını yüzde 4’lere kadar düşürdüğünü bildiren Aslan, 2018 yılının 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı gözlenen ilk üç çelik ürününün sırasıyla sıcak yassı, profil, ve filmaşin olduğu bilgisini verdi.

Aslan, bu dönemde en fazla ihracat azalışı görülen ürünlerin ise sırasıyla kütük, inşaat çeliği ve slab olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle Cezayir, Endonezya ve Suudi Arabistan’a olan kütük ihracatımızda önemli azalışlar mevcut. Hem tonaj hem de değer olarak yıllardır Türk çelik sektörünün ana ihracat ürünü olan inşaat çeliğindeki düşüşte, ülkemiz aleyhine açılan ticaret davalarının etkisini görmekteyiz. ABD ve Mısır’ın yanı sıra, yerel üreticilerini korumak amacı ile gümrük vergilerini yükselten Birleşik Arap Emirlikleri inşaat çeliği ihracatının önemli seviyelerde azalış gösterdiği ülkelerin başında geliyor. Bu dönemde Birleşik Krallık ve İtalya ise slab ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler arasında."

ÇİB Başkanı Adnan Aslan, ÇİB verilerine göre, 2018 Ağustos ayı çelik ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 36,4 artışla 1,6 milyon tona, değerde ise yüzde 43 yükselişle 1,2 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çelik IhracatıArtışTürkiye
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